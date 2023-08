Quer trabalhar home-office? Veja as 10 áreas com vagas remotas neste ano, segundo estudo

Mais de 16 mil vagas foram ofertadas neste semestre em formato home-office, segundo levantamento realizado pelo Infojobs, um dos principais sites de emprego. A empresa usou dados do seu banco de vagas que contém mais de 35 mil empresas inscritas no Brasil.

“Neste levantamento observamos que durante o semestre foram ofertadas mais de 500.000 vagas no Infojobs, desse total, 16 mil vagas eram no modelo home office, o representa uma tímida parcela das ofertas. Talvez um dos motivos seja a necessidade das empresas em retornar para o modelo presencial.”

Apesar dessa parcela pequena, o número de anúncios de vagas remotas ofertadas pelo site aumentou 13% este ano, em comparação com os dados do último ano, afirma a CEO do Infojobs.

“O trabalho remoto é uma nova demanda dos profissionais, o que pode impulsionar as empresas a serem mais flexíveis a este formato, principalmente em áreas como Marketing e TI.”

Quais são as 10 áreas que mais tiveram oferta de emprego no formato home-office?

Considerando o número de anúncios, que pode ofertar mais de uma vaga, o Infojobs chegou no ranking das áreas que mais tiveram oportunidades de trabalho remoto neste semestre:

Informática, TI, Telecomunicações: 991 anúncios Comercial, Vendas: 645 Administração: 355 Marketing: 225 Recursos Humanos: 197 Jurídica: 166 Telemarketing: 140 Contábil, Finanças, Economia: 114 Educação, Ensino, Idiomas: 49 Engenharia: 45

“Áreas como TI e Marketing tendem a ter mais oportunidades nesse formato, pois estão ligadas às atividades que podem facilmente serem realizadas remotamente, já em áreas ligadas ao atendimento ao público, por exemplo, o desafio é maior,” afirma Prado.

Quais estados mais oferecem oportunidades de home-office?

A maior parte dos estados da região Sudeste e Sul lidera o ranking de oportunidades de emprego home-office, de acordo com o estudo:

São Paulo: 36,3%

Rio de Janeiro: 23,6%

Paraná: 10,9%

Rio Grande do Sul: 6,6%

Minas Gerais: 5,5%

Santa Catarina: 3,5%

Bahia: 2,0%

Goiás: 1,6%

Pernambuco: 1,5%

Distrito Federal: 1,4%

Quais são as dicas para quem busca um trabalho home-office?

Os sites de emprego costumam ter uma área em que é possível filtrar as oportunidades de trabalho remoto, afirma a CEO do Infojobs. Mas além dessa dica, ela também sugere:

Nem todas as empresas têm a cultura mais digital, por isso, uma outra opção é fazer uma busca por quais organizações continuam adotando o modelo mesmo após a pandemia;

Outro ponto está na qualificação, quanto mais preparado para preencher determinada posição, maior as chances de negociar um trabalho mais flexível;

Verifique se a empresa irá ajudar com a estrutura, como disponibilizar equipamentos;

Busque qualificação em áreas que tem mais chances de oferecer trabalho home office.

“As empresas buscam profissionais organizados, comprometido com prazos, que realizam gestão de tarefas com facilidade e tenham habilidades para realizar entregas e concluir trabalhos 100% a distância. Também buscam profissionais com autonomia, mas que sabem o momento de buscar orientação de superiores em busca de melhores resultados,” diz Prado.

