Veja a mais nova estratégia de marketing para atrair investidores, clientes e talentos

Em um cenário empresarial cada vez mais competitivo, CEOs estão reconhecendo o valor do branding pessoal como uma extensão da identidade corporativa. Segundo a Industry Leaders Magazine, um branding pessoal sólido pode humanizar a empresa, tornando-a mais confiável e acessível para clientes, funcionários e investidores. Essa abordagem não se limita à visibilidade; trata-se de autenticidade e comunicação estratégica.

Quer saber mais sobre o marketing? Inscreva-se AQUI e acompanhe quatro aulas virtuais e com certificado EXAME + Saint Paul sobre o tema; o treinamento tem duração de três horas e a última aula é ao vivo

A presença ativa dos CEOs nas redes sociais, especialmente no LinkedIn, tem se mostrado eficaz para estabelecer conexões diretas com diversos públicos. Os executivos estão compartilhando vídeos pessoais e narrativas autênticas para se aproximar de investidores e clientes, priorizando a transparência e a empatia em detrimento de apresentações excessivamente polidas.

Além disso, o branding pessoal dos CEOs tem impacto direto na atração e retenção de talentos. Conforme destacado pela Tesvea, líderes com marcas pessoais fortes inspiram e motivam suas equipes, reforçando a cultura organizacional e promovendo um ambiente de trabalho positivo que favorece a lealdade e a produtividade.

Quer ser um líder estratégico de marketing na sua empresa? Posicione sua marca no topo com esse pré-MBA em marketing, branding e performance com duração de quatro aulas 100% online e uma certificação exclusiva; garanta sua vaga agora mesmo

A construção de uma marca pessoal eficaz envolve a definição clara de valores e visão, compartilhamento de experiências e desafios, e engajamento consistente com o público. O profiling de CEOs é um processo estratégico que alinha a personalidade e os valores do líder à identidade da empresa, fortalecendo a confiança e a credibilidade junto aos stakeholders.

Em resumo, o investimento em branding pessoal por parte dos CEOs não apenas eleva a reputação da empresa, mas também serve como um diferencial competitivo no mercado, atraindo investidores alinhados com a liderança, fidelizando clientes e captando talentos que compartilham dos mesmos valores e visão de futuro.

Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui

Destaque-se no mercado com estratégia e performance

Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Lidere estrategicamente o marketing da sua marca e posicione ela no topo com o pré-MBA da EXAME + Saint Paul; são quatro aulas (com três horas de duração) e com direito a um certificado para turbinar seu currículo. Não perca tempo! Acesse aqui e garanta a sua vaga