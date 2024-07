Veja 7 estratégias para se destacar em entrevistas remotas

Por Diego Cidade, fundador da Academia do Universitário

O fato é que muita gente não está no mercado há alguns anos, provavelmente é o caso de você que está lendo esse texto. Você tinha estratégias para pesquisar e responder perguntas no seu último ciclo. E elas funcionaram - você conseguiu um ótimo emprego.

Mas o mercado está muito mais competitivo agora. As técnicas que funcionaram para você em entrevistas há alguns anos simplesmente não são mais suficientes.

Para se destacar no mundo das entrevistas remotas em que vivemos agora, você não pode usar conceitos ultrapassados ou seu livro de escolha - de alguns anos atrás.

Você precisa de algo para este momento e esse artigo vai te ajudar nisso agora.

A estratégia de vendas para vencer entrevistas

O segredo dessa estratégia de recrutamento é que você está fazendo vendas, não sendo entrevistado. Esta é uma mudança de mentalidade crucial para a maioria de vocês.

Qual é a representação dos filmes da Netflix antes das entrevistas?

As pessoas preocupadas, nervosas, estressadas, suando horrores. As pessoas vão para entrevistas esperando receber perguntas difíceis ou estudos de caso.

A chave para se sair bem em entrevistas é não apenas focar nas perguntas deles, mas avançar na sua própria entrevista.

Você tem que se vender! Vamos ver como:

Estratégias-chave antes da entrevista

Estratégia 1: agende poucas entrevistas no mesmo dia

A tentação quando você está correndo atrás de emprego é conduzir muitos processos simultâneos. Isso é bom, mas não agende muitas entrevistas no mesmo dia. Na verdade, você deve ter apenas 1-2 empresas (mesmo que tenham várias entrevistas) em um determinado dia.

Por quê? O problema com entrevistas remotas via Zoom é que elas são totalmente exaustivas. Seu cérebro fica completamente exausto após algumas.

Ter um pequeno número de entrevistas por dia traz alguns benefícios:

Permite que você faça uma pesquisa profunda antes de cada entrevista . É melhor ter um funil onde você converte a maioria das suas entrevistas do que um funil onde você apenas tem muitas entrevistas.

. É melhor ter um funil onde você converte a maioria das suas entrevistas do que um funil onde você apenas tem muitas entrevistas. Deixa você aproveitar a mágica do sono . Quero que você revise suas notas de pesquisa e se prepare na noite anterior à sua entrevista. Seu cérebro vai processar magicamente sua performance do dia anterior para se sair ainda melhor no dia seguinte.

. Quero que você revise suas notas de pesquisa e se prepare na noite anterior à sua entrevista. Seu cérebro vai processar magicamente sua performance do dia anterior para se sair ainda melhor no dia seguinte. Mantém seus níveis de energia altos. A última coisa que você quer é não estar animado com sua entrevista. Se você entrar sem querer realmente e sem toda a sua energia, você está destinado a falhar. Porque alguém mais vai entrar com essa energia.

Então, como você decide quais entrevistas fazer em cada dia? Qual a prioridade?

Você deve manter uma lista ranqueada de todos os processos em que está atualmente. As coisas mais altas nessa lista devem sempre ter prioridade nos dias que se aproximam. Você não gostaria que eles gostassem de outro candidato que está se movendo mais rápido do que você. As coisas mais baixas na sua lista devem ser adiadas um pouco para que você possa manter seu espaçamento.

Se você se encontrar em muitos processos para manter essa lista, diminua o topo do seu funil. Parece contra-intuitivo neste cenário atual, mas ainda faz mais sentido focar na conversão dos processos que você já tem. Isso nos leva à próxima estratégia.

Estratégia 2: mantenha seu processo geral focado

A maneira mais fácil de falhar em entrevistas é se meter em processos para os quais você não é uma boa escolha. Isso pode ser porque:

Você não tem experiência naquele domínio

Você não tem experiência naquela parte funcional específica do trabalho (por exemplo, você tem experiência em marketing focado em conteúdo, não em marketing de produto)

Você está essencialmente tentando forçar sua entrada na posição. Em vez de se candidatar a muitas vagas e entrar em muitas entrevistas, se você fizer apenas 1-5 candidaturas por dia, poderá se concentrar em funções para as quais você é uma boa escolha.

Se você se manter focado, pode evitar a temida Fadiga de Zoom/Teams, que é seu inimigo nesse processo de entrevista remota.

Nenhum vendedor está atrás de 100 contas ao mesmo tempo. Não faça isso com seus empregos também. Tenha uma lista focada de boas escolhas onde você possa se concentrar bastante.

Estratégia 3: Prepare uma nota de pesquisa

Desde o dia em que um recrutador entra em contato para perguntar sobre sua disponibilidade, você deve começar uma nota com as seguintes seções (e preenchê-las gradualmente antes da primeira entrevista).

Empresa : isso deve incluir informações como estágio da empresa, número de funcionários, última rodada de financiamento, avaliação/capitalização de mercado e informações financeiras mais recentes, se forem públicas.

: isso deve incluir informações como estágio da empresa, número de funcionários, última rodada de financiamento, avaliação/capitalização de mercado e informações financeiras mais recentes, se forem públicas. Função : isso deve ter um link para a descrição do trabalho, pontos-chave listados, cobrir se você tem subordinados diretos e outros detalhes que você coleta à medida que avança nas entrevistas.

: isso deve ter um link para a descrição do trabalho, pontos-chave listados, cobrir se você tem subordinados diretos e outros detalhes que você coleta à medida que avança nas entrevistas. Perguntas e Respostas Principais : isso deve incluir as 4-5 principais coisas sobre as quais o comitê de contratação pode estar cético sobre sua candidatura e como você vai trabalhar proativamente para abordá-las.

: isso deve incluir as 4-5 principais coisas sobre as quais o comitê de contratação pode estar cético sobre sua candidatura e como você vai trabalhar proativamente para abordá-las. Entrevistador : isso deve capturar todo o conteúdo dos posts no LinkedIn deles, quaisquer entrevistas que tenham dado e outras informações que revelem suas opiniões sobre sua função e função.

: isso deve capturar todo o conteúdo dos posts no LinkedIn deles, quaisquer entrevistas que tenham dado e outras informações que revelem suas opiniões sobre sua função e função. Especificidade da sua área: isso deve incluir a parte específica da organização em que você estará, os artefatos específicos em que você trabalhará, sua hipótese sobre suas métricas principais e sua própria avaliação dos pontos fortes/fracos do produto/serviço da companhia.

Eu recomendo fortemente o GPT-4 Bing para te ajudar com essas notas. Ele pode vasculhar a web e montar tudo isso para você. O perplexity.ai pode ser uma boa pedida também!

Aqui estão os prompts exatos que eu usaria:

Empresa : Você pode me ajudar a entender o estágio do ciclo de vida da [Empresa]? Quantos funcionários eles têm? Eles são públicos; se sim, você pode resumir suas finanças recentes? Eles são privados; se sim, você pode resumir suas últimas rodadas de financiamento?

: Você pode me ajudar a entender o estágio do ciclo de vida da [Empresa]? Quantos funcionários eles têm? Eles são públicos; se sim, você pode resumir suas finanças recentes? Eles são privados; se sim, você pode resumir suas últimas rodadas de financiamento? Função : Quais são alguns dos principais KPIs que um [Função] na [Empresa] se concentraria?

: Quais são alguns dos principais KPIs que um [Função] na [Empresa] se concentraria? Perguntas e Respostas Principais : Por favor, leia meu LinkedIn [Link]. Quais seriam as principais áreas de ceticismo que a [Empresa] para a [Função] teria sobre minha candidatura?

: Por favor, leia meu LinkedIn [Link]. Quais seriam as principais áreas de ceticismo que a [Empresa] para a [Função] teria sobre minha candidatura? Entrevistador: Você pode me ajudar a encontrar conteúdo [TIPO DE FUNÇÃO] que [NOME DO ENTREVISTADOR] tenha escrito ou participado online, e resumir seus pontos de vista principais?

Estratégia 4: Domine o “me fale sobre você”

A única pergunta que você sabe que eles vão fazer é “Fale sobre você.” Então, você precisa trazer uma maneira interessante e única de responder a essa pergunta. A coisa a não fazer é percorrer sua história de trabalho de forma sequencial.

O que eu sugiro, em vez disso, é a estratégia “Deixe-me mostrar por que sou a escolha perfeita para isso”.

São três partes simples:

Resumo de 2-3 frases da história

3 realizações relevantes para o trabalho

Por que você está interessado na função específica

Tudo feito em menos de 2 minutos. É mágico.

Estratégia 5: pratique suas 10 principais perguntas

A parte mais difícil sobre praticar suas 10 principais perguntas potenciais é começar. É difícil inventá-las. Sugiro pedir ao ChatGPT para gerar as perguntas. Aqui está um prompt que eu sugeriria:

Quais seriam as 10 principais perguntas que um VP ou Diretor na MasterCard, que é o Gerente de Contratação, faria em uma entrevista para Analista Sênior de Marketing?

Ele faz um trabalho incrível:

Podemos olhar para essa lista e ajustar algumas coisas, mas, no geral, é um ótimo conjunto para praticar.

Então, como você deve praticar?

A chave aqui é se filmar. Fuja daquela estratégia de treinar no espelho, ok?

Depois, vá devagar e analise esse vídeo.

Procure:

Ter pontos de vista inteligentes ou criativos

Responder à pergunta

Palavras de apoio ou preenchimento

Não seja muito prolixo

Então, pratique novamente após se analisar.

Recomendo fazer essa prática no dia anterior e um pouco antes da entrevista. Isso vai te ajudar a fazer coisas simples, como garantir que você está olhando para a câmera, saber como você se parecer do outro lado, verificar seu fundo, aquecer sua voz de entrevista e estar pronto para arrasar.

Vamos fazer um exemplo juntos.

Dica avançada: Em perguntas como “por que você quer trabalhar aqui?” troque sua empresa-alvo por um de seus concorrentes.

Se sua resposta ainda fizer sentido, não é específica o suficiente. Mostre que você entende os desafios e objetivos específicos da empresa.

Estratégia 6: construa um produto de trabalho

Existem casos que faz sentido você construir uma apresentação específica. Eu mesmo aqui na Academia do Universitário recebi apresentações exclusivas sobre como determinada pessoa poderia me ajudar na área da vaga.

Isso pode ser transformado num Pitch Deck ou até uma apresentação usando o Miro.

Como você deve ter adivinhado, num desses casos ela conseguiu o emprego.

Então, se você tem uma função que é claramente melhor do que as outras, vá além. Envie e-mails extras. Construa um documento ou apresentação. Isso tornará suas entrevistas, uma vez que as tenha, muito mais fáceis.

Afinal, o que todo vendedor faz? Eles constroem um documento, a tal apresentação final.

Estratégia 7: domine suas histórias

Você deve preparar 3-5 histórias que realmente deseja usar na entrevista.

O que eu gosto de fazer é encontrar histórias que estejam na interseção de três valores: o que ajuda a responder áreas céticas sobre sua candidatura, que você pode aprofundar, e que mostram você em uma ótima luz.

Então, pratique essas histórias. Anote-as no topo do pedaço de papel que você vai usar na entrevista, para não esquecê-las. Você pode marcá-las fisicamente à medida que você vai avançando na conversa, e muito cuidado pra não cair na versão Disney ou fanfic de LinkedIn.

Lembre-se, as histórias têm desafios, problemas ou obstáculos que você supera.

Inclua esses detalhes para tornar suas histórias atraentes.

Como uma jornada do héroi do Joseph Campbell.

Estratégia 8: otimize o ambiente

Como você só tem algumas entrevistas por dia, agende uma janela longa antes da sua entrevista.

Use-a para:

Saia para evitar a tensão pré-entrevista: A pior coisa é ter uma energia ruim indo para a entrevista. Sair, mesmo que esteja chovendo ou frio, pode ajudar e muito. Ajuda você a pensar na entrevista em um ambiente calmo. Se respirar ou meditação são seus hobbies, faça isso também.

A pior coisa é ter uma energia ruim indo para a entrevista. Sair, mesmo que esteja chovendo ou frio, pode ajudar e muito. Ajuda você a pensar na entrevista em um ambiente calmo. Se respirar ou meditação são seus hobbies, faça isso também. Reveja suas histórias: Encontre um tempo antes da entrevista para anotar as poucas histórias que você quer contar e pratique-as. Se puder, filme-se praticando como demonstrei acima para 1-2 perguntas.

Encontre um tempo antes da entrevista para anotar as poucas histórias que você quer contar e pratique-as. Se puder, filme-se praticando como demonstrei acima para 1-2 perguntas. Conecte-se ao provedor de vídeo e ajuste suas configurações: A última coisa que você quer fazer é se sentir inseguro no início da entrevista porque precisa ajustar seu microfone, alto-falante ou câmera. Entre no Zoom, Google Meet ou Teams mais cedo e resolva tudo isso. Depois você pode sair se for o caso.