Varejo tem alta nas vagas de trabalho para fim do ano; veja oportunidades

A proximidade da Black Friday e das festas de final de ano está refletindo na alta procura por profissionais que atuem na cadeia varejista. Segundo levantamento da Page Interim, unidade de negócio do PageGroup especializada em recrutamento de profissionais terceirizados e temporários, a demanda por esses profissionais para atuar tanto no varejo físico como digital aumentou 16% na comparação com 2020.

Entre as posições mais procuradas para atuação no comércio eletrônico estão a de assistente de catálogos e suporte de operações. Já no varejo físico, os cargos mais demandados são de operador de estoque, apoio de loja e caixa.

“A expectativa de aumento no faturamento em 2021 fez com que as companhias acelerassem a estruturação de suas equipes para atender às demandas de fim de ano, especialmente aquelas ligadas ao comércio eletrônico. A tendência é que a procura por profissionais terceiros e temporários continue em alta mesmo após a Black Friday e o Natal”, analisa Victoria Quintella, diretora da Page Interim.

Ainda de acordo com o levantamento, cerca de 80% das posições abertas para o varejo digital são para atuação 100% home office.

Vagas

A Page Interim está com algumas posições abertas para candidatos interessados em vagas de final de ano. São 57 oportunidades de emprego para os cargos de assistente de catálogos, suporte de operações, operador de estoque, apoio de loja e caixa. As vagas são para todo o país e as candidaturas estão abertas.

Entre os benefícios oferecidos, estão vale-refeição, vale-alimentação, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida e notebook (para vagas home office). Os salários variam de 1.800 a 3.500 reais.

Veja abaixo as posições abertas:

Assistente de catálogos

São 20 vagas para essa posição, de forma 100% remota. Se inscreva aqui.

Suporte operações

São 27 vagas, sendo 100% remotas e próximo ano híbrido. Se inscreva aqui.

Operador de estoque, apoio de loja e caixa no varejo de Luxo

São 10 vagas presenciais. Se inscreva aqui.