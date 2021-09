Valuation: EXAME realiza masterclass gratuita com especialistas

A EXAME Academy realizará uma aula online e gratuita sobre valuation, nesta terça-feira, 14, às 19h, em seu canal no YouTube e no LinkedIn da EXAME. Com o tema "Gestão Baseada em Valor", Professores da FIPECAFI, entidade privada e vinculada à EAC-FEA-USP, debaterão estratégias e irão tirar dúvidas sobre a importância do valuation na avaliação de empresas, método que é cada vez mais exigido para profissionais do mercado financeiro.

O evento será ministrado por Fabiano Guasti Lima, doutor em Administração e Métodos Quantitativos em Finanças e mestre em Ciência Matemática na USP.

Para quem deseja dar um salto na carreira, no mercado financeiro, a especialização em valuation pode ser um grande diferencial. De executivos e gestores a assessores de investimento e profissionais formados em áreas de exatas e humanas, o valuation pode ser uma ótima ferramenta para a especialização no mercado de capitais.

O que é o Valuation?

Valuation é um termo em inglês que significa "avaliação de empresas", e é uma forma de determinar o valor justo de uma companhia (ativo).

Em outras palavras, o valuation consiste em estimar quanto vale a pena pagar em um ativo com base em quanto de dinheiro esse ativo pode te devolver ao longo de um determinado período.

Apesar do método ser um só (com diversas formas de fazê-lo), o valuation sempre vai depender das premissas do analista ou investidor que o faz. Ou seja, o que é considerado um preço justo para um, pode não ser para o outro, mesmo que utilizem os mesmos cálculos matemáticos. Os fatores “extra contábeis” podem interferir na decisão dos especialistas.

Especialistas costumam frisar que o valuation envolve bastante o bom senso de quem está analisando. Por isso, é muito importante que a pessoa sempre considere o panorama real do mundo, sem premissas demasiadamente otimistas, além de utilizar as melhores métricas para analisar e direcionar bem suas escolhas a fim de chegar aos melhores ativos do mercado.