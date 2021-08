Valuation: especialistas da USP e FGV ensinam técnica em aula gratuita

Você conhece o método de avaliação das empresas denominado "valuation"? O método tem se popularizado diante de um mercado aquecido para profissionais e investidores que dominam o tema. Pensando nisso, a EXAME Academy promove a aula Valuation e Geração de Valor nesta terça-feira, 10, às 19h. Em parceria com a FIPECAFI, o evento online é totalmente gratuito.

A FIPECAFI é uma entidade privada, sem fins lucrativos, criada em 1974 por professores do Departamento de Contabilidade e Atuária da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (EAC-FEA-USP), entidade à qual está vinculada.

Valuation e Geração de Valor: assista a uma aula gratuita da FIPECAFI sobre essa técnica

Os professores da instituição, Giovani Antonio Silva Brito, e Luciana Maia Campos Machado serão os responsáveis por ministrar a aula online. Juntos, eles vão ensinar o básico de como analisar empresas da bolsa de valores.

Afinal, o que é valuation?

O método permite ao investidor medir o valor de uma companhia. Esse fator determinará, no final, se o papel daquela empresa na bolsa de valores está em um preço justo para comprar ou vender. Com isso, a identificação de oportunidades fica muito mais fácil.

Ao fazer o valuation, por exemplo, é possível identificar distorções que mostram se o mercado está subestimando ou supervalorizando o valor de uma empresa. Mas um dos problemas do valuation é que ele precisa ser feito com cautela.

Se você comparar laranja com banana, ou seja, se fizer qualquer tipo de avaliação comparando um case de uma empresa nacional com o de uma internacional, por exemplo, é preciso ter o dobro de cuidado. Isso porque a realidade econômica dos outros países e o câmbio interferem na avaliação de preço e valor.

O profissional ou o investidor que faz o valuation de uma empresa precisa estudá-la a fundo, a fim de entender suas operações minuciosamente. Isso o ajudará a estimar fluxos de caixas futuros, a partir de prévias operacionais divulgadas pela própria empresa e os princípios carregados por quem está a avaliando. Por isso, é preciso conhecer a fundo o setor em que ela atua e a forma como ela opera.

O que esperar da aula gratuita sobre Valuation e Geração de Valor

Doutor em Contabilidade pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo - FEA/USP, Giovani Brito é também gerente da divisão de monitoramento microprudencial de risco de crédito do departamento de monitoramento do Sistema Financeiro (Desig) do Banco Central do Brasil, pesquisador nas áreas de finanças e contabilidade.

Aumentando ainda mais a credibilidade da aula online, a doutora em Administração de Empresas na linha de pesquisa de Finanças pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/EAESP) e Mestre em Finanças pelo Centro Universitário FECAP, Luciana Machado, dividirá seu conhecimento com os espectadores, a fim de mostrar a importância do valuation no mercado financeiro.

Machado é pesquisadora do núcleo de docentes permanentes do Mestrado Profissional em Controladoria e Finanças da Faculdade FIPECAFI, instituição em que é Superintendente Acadêmica e já atuou como Coordenadora do Curso de Graduação em Administração e Gestão Financeira (EaD), Coordenadora Geral do Núcleo de Ensino a Distância e Docente de Graduação.

Com o intuito de prover apoio institucional, financeiro e operacional ao EAC-FEA-USP fomentando, desenvolvendo e promovendo pesquisas nas áreas de Contabilidade, Gestão de Negócios e Controladoria, Finanças, Ciências Atuariais, Gestão Pública, Tributos, Governança Corporativa e outras áreas correlatas, a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI) traz uma parceria inédita com a EXAME Academy em um curso de MBA voltado para área financeira.

O curso é voltado aos profissionais que atuam no mercado financeiro e querem alavancar a carreira, desenvolvendo o senso de decisões de investimentos e capacidade para avaliar negócios cautelosamente. Os docentes são mestres e doutores formados pela USP.

Saiba mais sobre o Executive MBA em Valuation e Análise Financeira e descubra como impulsionar a sua carreira.