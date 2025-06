‘Valorizar nossos talentos foi a chave para o nosso crescimento’, diz VP de RH do Assaí Atacadista

Já pensou em participar de um programa de trainee interno? Essa é a aposta do Assaí Atacadista desde 2012, quando a companhia decidiu olhar para dentro de suas próprias portas e investir no em seus funcionários. A ideia foi simples, mas revolucionária: em vez de buscar talentos fora da empresa, o Assaí optou por preparar seus próprios funcionários para assumir cargos de liderança, criando um programa de trainee exclusivo para o público interno.

Quando Sandra Vicari, VP de Gestão de Gente do Assaí chegou ao Assaí em 2012, a empresa contava com apenas 8 mil funcionários. Hoje, são 88 mil espalhados por todos os estados do Brasil, e a cultura organizacional da companhia passou por uma verdadeira revolução. Na época, Vicari ajudou a estruturar a área de recursos humanos e a consolidar uma estratégia de crescimento alinhada ao desenvolvimento interno do time.

"O crescimento do Assaí precisava significar também o crescimento das pessoas, isso se tornou um mantra para nós até hoje", afirma Vicari.

Como funciona a seleção interna para ser um líder?

Quando Vicari chegou na empresa em 2012, ela viu altos índices de desengajamento e alguns funcionários que até sentiam vergonha de fazer parte da organização.

"O engajamento era baixo, e as pessoas não se viam como parte da empresa. O que fizemos foi investir na cultura de pertencimento e dar oportunidade de crescimento interno para crescer junto com a empresa. Com isso, passamos a ver um aumento no orgulho de fazer parte dessa companhia," afirma.

Desde então, já passaram pelo programa mais de 700 pessoas, e a cada nova turma, o Assaí reafirma seu compromisso com a valorização do potencial interno.

“O resultado não poderia ser mais positivo: o turnover do programa é baixo, cerca de 25% nas últimas cinco edições, o que demonstra que os funcionários estão cada vez mais engajados e dispostos a crescer dentro da empresa”, afirma Vicari.

Mas o investimento do Assaí não para por aí. Com a criação da Universidade Assaí, a companhia tem se dedicado a oferecer uma formação contínua e de qualidade aos seus funcionários. São mais de 3.600 cursos oferecidos, que vão desde a capacitação técnica até programas de liderança.

“O objetivo principal do programa de trainee é dar oportunidades de desenvolvimento aos funcionários internos, independentemente de quando se formaram ou de sua formação acadêmica”, diz a executiva. A graduação, no entanto, é considerada desejável para quem ingressa no programa, e a própria empresa orienta os trainees a buscarem a formação superior caso ainda não a possuam.

Outras apostas do RH: bem-estar e diversidade

Quando o assunto é bem-estar, o Assaí também tem buscado ações nesta área. A empresa oferece plano de saúde gratuito (sem descontos) para seus funcionários, além de ambulatórios ocupacionais e assistenciais, com atendimentos em diversas especialidades. Programas de saúde mental, como terapias psicológicas e apoio financeiro, também fazem parte dos benefícios oferecidos. “A saúde das pessoas é uma prioridade para nós”, afirma a executiva.

Com um olhar atento para a diversidade, o Assaí ainda se preocupa em criar espaços de crescimento para todos. Desde programas de capacitação para mulheres até ações inclusivas para pessoas com mais de 50 anos e profissionais com deficiência, a empresa busca oferecer oportunidades reais de carreira a diferentes perfis de funcionários.

“Além disso, mantemos a cota de 5% para pessoas com deficiência há mais de 8 anos, o que nos coloca entre as poucas empresas do varejo a se destacar nesse aspecto”, diz.

Com programas focados na capacitação, desenvolvimento de liderança e bem-estar dos seus funcionários, o Assaí Atacadista reafirma seu compromisso com uma cultura corporativa que vai além dos números.