Vale ouro: veja por que este é o profissional mais cobiçado do mercado, com salário de até R$ 35 mil

Profissional cobiçado do mercado (Freepik)
Redação Exame
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 15h44.
Tudo parece estar a favor dos especialistas em inteligência artificial. Eles raramente precisam procurar emprego, com frequência estão na mira dos recrutadores, recebem salários acima da média de mercado e ainda podem escolher de onde trabalhar. Tantas vantagens, é claro, têm uma explicação.
Com a crescente valorização dos dados para a tomada de decisão, esses profissionais se tornaram essenciais para todas as empresas – principalmente para aquelas que priorizam a inovação e eficiência. Mas essa é uma habilidade ainda rara no mercado. São poucos os trabalhadores que sabem como implementar a inteligência artificial de forma eficaz em suas funções.
E isso está criando uma oportunidade rara. Devido à escassez de talentos, as empresas estão sendo praticamente obrigadas a oferecer benefícios bastante competitivos para atrair e reter esses profissionais. Veja, abaixo, quais são eles.
Altos salários
Especialistas em inteligência artificial geralmente estão entre os mais bem pagos do mercado. Segundo o Guia Salarial Robert Half 2023, o salário para esses profissionais no Brasil pode variar entre R$ 7 mil (para cargos de entrada, como os analistas) e R$ 35 mil (para cargos de gestão e coordenação).
Oportunidades de crescimento
A área de inteligência artificial está em constante evolução. E isso cria inúmeras oportunidades de crescimento para os profissionais da área. Essess especialistas podem avançar em suas carreiras assumindo posições de liderança, especializando-se em subcampos, como aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural ou visão computacional.
Flexibilidade de trabalho
Outro grande atrativo de uma carreira em inteligência artificial é a flexibilidade de trabalho. Muitos profissionais têm a opção de trabalhar remotamente, o que permite um equilíbrio melhor entre vida pessoal e profissional. Além disso, a natureza digital do trabalho facilita a colaboração com equipes internacionais e a participação em projetos globais.
Vanguarda da inovação tecnológica
Trabalhar com inteligência artificial coloca os profissionais na linha de frente da inovação tecnológica. Eles têm a oportunidade de desenvolver e implementar tecnologias de ponta que podem revolucionar indústrias e moldar o futuro. Isso não só oferece um senso de realização, mas também mantém o trabalho intelectualmente estimulante e desafiador.
Projetos impactantes
A aplicação de inteligência artificial tem o potencial de transformar indústrias inteiras e melhorar significativamente a vida das pessoas. Esses profissionais podem trabalhar em projetos que ajudam a resolver problemas complexos, desde a melhoria de diagnósticos médicos até a otimização de processos logísticos. Essa capacidade de fazer a diferença em larga escala é um dos aspectos mais gratificantes de uma carreira em inteligência artificial.
