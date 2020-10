Vale fará evento online e gratuito sobre a carreira em Ciência de Dados

O que faz um cientista de dados da Vale? A mineradora vai reunir seus especialistas da área e estudantes para responder essa (e outras) pergunta na próxima quinta-feira, 22.

A companhia criou a “Jornada de Introdução à Inteligência Artificial” para divulgar a nova carreira para quem tenha interesse de entrar na área de tecnologia.

O evento começa com uma live na quinta-feira e também terá um segundo dia, em 5 de novembro, com um “masterclass” sobre conceitos, prática e mercado de trabalho em ciência de dados.

A profissão é nova e não é fácil encontrar mão de obra especializada no Brasil. Desde 2017, a Vale treinou cerca de 600 profissionais em cinco países para suprir vagas que criou.

A empresa ainda estuda a possibilidade de criar um curso de formação profissional e espera abrir mais vagas para cientistas de dados em 2021.

Ciência de Dados foi uma das prioridades para o primeiro ano do Exame. Academy, a unidade de educação da Exame. Para ajudar profissionais a entrar em uma das carreiras com maior demanda no mercado, foi lançado o curso Introdução a Data Science e Python, em parceria com a escola Let’s Code.

No evento da Vale, os participantes poderão ouvir mais sobre como é a carreira em Ciência de Dados e Inteligência Artificial com convidados como Jodelson Sabino, especialista do AI Center, Juliano Santos Correa, coordenador de Solução de Negócio para Tecnologia Operacional, e Sandoval Carneiro, gerente de Tecnologia e Inovação para Sustentabilidade.

Confira mais informações e inscrições no site.