Vale abre mais de 900 vagas para Programa Jovem Aprendiz em cinco estados

Estão abertas até 20 de janeiro as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz da Vale. São cerca de 900 vagas distribuídas em municípios do Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará e Rio de Janeiro.

Uma das portas de entrada para a Vale, o programa, que terá duração de dois anos, oferece aprendizagem prática e teórica em diversas áreas em parceria com instituições de ensino e tem o objetivo de contribuir com o crescimento profissional de jovens.

Quais são os requisitos?

Para se candidatar é preciso ter:

Idade entre 18 e 21 anos;

Ensino médio completo.

No caso de pessoas com deficiência não há limite de idade para se inscrever.

Os candidatos devem residir na localidade onde a vaga escolhida está sendo oferecida.

Disponibilidade para atuar em jornada de quatro, seis ou oito horas diárias, de acordo com a proposta do negócio.

Os candidatos também precisam ter o esquema completo de vacinação contra Covid-19 (adequado para a idade) e estar com a vacina da febre amarela em dia.

Processo seletivo

Todas as etapas são eliminatórias e online, incluindo prova, dinâmica de grupo e avaliação psicológica. Os participantes que avançarem na seleção ainda participarão de painel virtual com gestores e, depois, exames médicos admissionais e entrega de documentos, incluindo cartão de vacinação com comprovação de imunização contra Covid-19 e febre amarela.

Quais são os benefícios?

Além da bolsa-auxílio com valor partir de R$900,18, os selecionados terão direito:

Assistência médico-hospitalar,

Seguro de vida,

Transporte ou vale transporte,

Programa de assistência ao empregado,

Incentivo à atividade física.

Obs.: Os contratos que ofertarão fase prática na empresa durante esta etapa, o programa oferece vale-alimentação e vale-refeição ou alimentação na empresa (quando aplicável).

Como se inscrever?

As pessoas interessadas podem ver a distribuição das vagas por município e fazer a inscrição até o dia 20 de janeiro no site da Vale.