Vale abre mais de 600 vagas de Jovem Aprendiz; saiba como se inscrever

A mineradora Vale abre nesta semana as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz de 2022, com vagas em diversos estados do Brasil.

Ao todo, serão mais de 650 vagas distribuídas entre os estados do Pará, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

No Pará, serão 454 vagas distribuídas para os municípios de Parauapebas, Canaã dos Carajás e Ourilândia do Norte. Podem se candidatar ao processo seletivo pessoas de 18 a 22 anos (para PCD não há limite de idade) que tenham concluído o Ensino Médio.

É necessário que os participantes do processo residam na localidade onde a vaga de trabalho escolhida está sendo oferecida e que tenham disponibilidade para atuar em jornada de 4 a 8 horas, de acordo com o curso.

O programa tem duração de até dois anos, período em que os selecionados terão acesso a formação para atuar em diversas áreas, como mecânica industrial, operação de equipamentos e serviços administrativos. Ao longo do processo, os jovens serão acompanhados por profissionais capacitados e, ao final, receberão um certificado de conclusão da formação.

A gerente global de Atração de Talentos da Vale, Mira Noronha, destaca que participar de um Programa Jovem Aprendiz é uma oportunidade valiosa na formação de qualquer jovem que recém ingressou no mercado de trabalho.

“Sabemos que a aprendizagem adquirida no primeiro emprego é um processo muito importante e queremos contribuir para o crescimento profissional destes jovens. É gratificante participar do início da jornada de tantos talentos e poder oferecer a eles um conhecimento diferenciado para que se destaquem no futuro”, afirma.

Processo seletivo

O processo seletivo acontece em etapas eliminatórias, todas realizadas online, como inscrições, avaliações e dinâmica de grupo. Os participantes que seguirem na seleção ainda participarão de painel virtual com gestores(as), exames médicos admissionais e entrega de documentos.

O Programa Jovem Aprendiz inclui também oportunidades para pessoas com deficiência e, para eles, não existe limite de idade. A Vale estimula fortemente a inscrição de pessoas com deficiência, de acordo com sua política de promover a inclusão e valorizar a diversidade.

Os selecionados terão direito a bolsa-auxílio, assistência médica, seguro de vida, transporte/vale transporte (quando aplicável), programa de assistência ao empregado. Além disso, durante a fase prática para os aprendizes que atuarão na Vale, o programa oferece vale-alimentação e vale-refeição ou alimentação na empresa (quando aplicável).

O valor da bolsa-auxílio não foi revelado.

Como se inscrever no programa da Vale

Os jovens que gostaram da oportunidade devem realizar a inscrição no site oficial de contratação da Vale. Os jovens interessados podem se inscrever até o dia 20 de junho.

