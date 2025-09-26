Carreira

Vai liderar pela primeira vez? Não cometa esses três erros se quiser ter sucesso nessa etapa

Assumir um time pode ser desafiador; veja como evitar armadilhas que comprometem performance e credibilidade

Liderança: (jayk7/Getty Images)

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 10h50.

Subir ao cargo de liderança pela primeira vez pode gerar insegurança e nervosismo em muitos profissionais. A promoção traz reconhecimento, mas também a pressão de entregar resultados sem perder o respeito e a confiança do time. 

É justamente nesse início que muitos líderes cometem erros que podem comprometer tanto a performance quanto o futuro da própria liderança.

Para o profissional que acaba de assumir mais responsabilidade, ou para empresas que querem apoiar seus talentos nessa transição, conhecer esses três erros é essencial para evitá-los.

1. Querer ser ‘amigo de todos’

Ao assumir uma liderança, é natural que o profissional queira manter a proximidade com os colegas. Mas, quando a busca por aceitação ultrapassa o limite, a autoridade se perde. 

O líder precisa equilibrar empatia e firmeza, estar aberto ao diálogo, sem deixar de tomar decisões difíceis quando necessário, e estabelecer desde o início uma comunicação clara, com expectativas bem definidas e feedbacks regulares. Assim, a relação continua próxima, mas respeitosa e produtiva.

2. Microgerenciar cada detalhe

Muitos novos líderes acreditam que precisam provar seu valor controlando tudo de perto. O resultado é um time sufocado, que perde autonomia e motivação.

É importante focar no “o quê” e no “porquê”, deixando espaço para que a equipe defina o “como”. Isso gera senso de responsabilidade, incentiva inovação e aumenta o engajamento.

3. Esquecer do desenvolvimento do time

A pressão por entregar resultados rápidos leva alguns líderes a pensar apenas em metas de curto prazo. Mas negligenciar o crescimento do time significa comprometer o futuro da liderança e da própria empresa.

Investir tempo em mentorias, treinamentos e conversas de carreira é essencial para que o time confie na liderança. Líderes que desenvolvem pessoas colhem resultados sustentáveis e são reconhecidos pela organização.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira. 

A masterclass Liderança Transformadora oferece conteúdos aplicáveis, dinâmicas práticas e um ambiente rico em conexões.

Essa é a oportunidade de se preparar para um mercado em constante mudança, aprendendo com especialistas e empresas que já estão moldando o futuro do trabalho.

