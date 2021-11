Vai haver ou vão haver? Entenda qual a forma correta

Diogo Arrais, professor de português (@diogoarrais)

Favorecer é um verbo muito usado no dia a dia de nossa Língua Portuguesa. No sentido de “ser favorável a”, muitos acabam usando indevidamente a transitividade indireta.

A construção, em acordo aos princípios regenciais, é:

“O comentarista esportivo favoreceu seu time.“

“Favorecia os netos com gordas mesadas.”

A inadequação está em criações como “... favoreceu ao seu time”. Não! A preposição não deve existir ali: “... favoreceu o seu time.”

VAI HAVER MUDANÇAS

O verbo ir, quando forma uma locução com o verbo impessoal, deverá seguir a regra da impessoalidade: verbo invariável, na 3ª pessoa do singular:

“A gerência disse que vai haver mudanças!”

“Ele crê que vai haver novas contratações.”

Vale ressaltar que são também comuns locuções com outros auxiliares, como “dever”, “poder”, o próprio “haver” e tantos outros:

“Deve haver modificações profundas na empresa.”

“Há de haver projetos na área de gestão.”

“Pode sim haver novas eleições neste ano.”

É preciso ter sempre atenção ao uso do verbo haver em construções impessoais, para não haver variação.

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

http://www.ARRAISCURSOS.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Quer receber as dicas de carreiras, vagas de emprego e ficar por dentro das tendências do mercado de trabalho? Assine a newsletter aqui.