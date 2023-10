Vai fazer entrevista em inglês? Veja algumas expressões que podem ajudar a alavancar a sua carreira

Por Lígia Velozo Crispino, sócia-fundadora da Companhia de Idiomas

Quando pensamos em carreira, são muitos os desafios e incertezas nos dias de hoje. As vagas existentes listam diversas competências esperadas, técnicas e comportamentais. O cenário é de mudanças, cada vez mais rápidas, que contrasta com nosso antigo desejo de progredir na carreira.

Pensando nisso, a sugestão é explorar algumas expressões interessantes em inglês porque muitos processos seletivos contemplam entrevista em inglês e é fundamental estarmos preparados com expressões que possam ser usadas para responder a algumas das possíveis perguntas. Vamos lá?

Career Ladder ou Corporate Ladder

Expressão em inglês muito comum que significa subir na carreira. É uma metáfora para promoção de emprego (job promotion). Ladder quer dizer escada.

Descreve o progresso, partindo de posições iniciais ou operacionais (entry level or operational positions) para níveis mais altos de salários, habilidades, responsabilidade ou liderança (higher levels of pay, skill, responsibility, or leadership).

Esperamos subir na carreira (we expect to move up the career ladder), mas se isso não acontecer, há outras duas possibilidades.

Career Lattice

Não há espaço para que todos os profissionais subam para cargos de liderança, mas é possível crescer na carreira com movimentos laterais ou até diagonais. É uma estratégia de mobilidade na qual profissionais explorem novos caminhos e desenvolvam suas carreiras, em funções variadas, que ofereçam experiências valiosas e desenvolvimento de competências em outras áreas.

Career Path ou Career Track

Jornada Profissional. Quando já trabalhamos há algum tempo e não estamos satisfeitos com nossa trajetória profissional, temos de avaliar as possibilidades e nos prepararmos para mudar.

To make a change; to make a switch ou to pivot into an entirely new function

Mudar, promover uma mudança, pivotar para uma função totalmente nova.

Quando decidimos mudar, podemos ouvir que não temos experiência adequada ou habilidades relevantes. Podemos não encontrar um emprego na nova área desejada ou encontrar um que pague menos do que desejamos ou já recebíamos (lower salary). No entanto, se surgir algo que realmente desejamos, os riscos valem a pena.

Aceitar um emprego com salário menor é, sem dúvida, algo difícil de encarar (hard pill to swallow). Por isso, é preciso ter um colchão de segurança (financial cushion) e fazer ajustes no orçamento pessoal.

Quando nos antecipamos e planejamos, ou seja, tomamos nossa carreira em nossas mãos, não ficamos reféns das organizações. Vocês têm pensado em suas carreiras? Têm pensado no futuro e acompanhado todas as mudanças?

