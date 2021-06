Totvs abre 300 vagas de emprego em home office

A Totvs anunciou a abertura de 300 vagas de emprego para profissionais de tecnologia da informação, comercial e na área corporativa. A empresa está atuando em trabalho remoto e deve ter retorno gradual ao escritório.

A área de tecnologia da empresa terá 200 vagas para diversos níveis e áreas de conhecimento, como desenvolvimento de software, infraestrutura, ciência de dados e agilidade.

As 100 vagas restantes são para outros times, com oportunidades no marketing, RH, suporte, prospecção de negócios, vendas e UX (User Experience).

Além das posições abertas agora, a empresa já prevê mais 270 novas contratações nos próximos meses. Com o trabalho remoto no momento, a seleção e contratação também será feita de maneira digital.

Segundo Izabel Branco, vice-presidente de Relações Humanas da Totvs, eles procuram por profissionais com foco no sucesso e na produtividade do cliente.

"É importante saber identificar oportunidades de agregar valor ao negócio das empresas que atendemos. E diante desse cenário de constante inovação e adaptação, ser protagonista no ambiente de trabalho é também importante para nós", comenta.

Confira as vagas pelo site da Gupy.