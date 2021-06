Fundação Estudar tem vagas com home office em diversas áreas

Por Janize Colaço, do portal Na Prática

Há vagas na Fundação Estudar destinadas aos profissionais das mais diferentes áreas. Elas são voltadas aos talentos que desejam trabalhar em uma organização sem fins lucrativos e que tenham propósito em uma cultura de excelência e alta performance.

Realizado de forma completamente online, as oportunidades estão abertas para jovens talentos de qualquer lugar do Brasil. Além disso, devido à pandemia da COVID-19 e o isolamento social, a modalidade de trabalho é totalmente home office temporariamente.

Incrível, não é mesmo? Então, veja as oportunidades que temos no momento e venha fazer parte do Time Estudar!

Vagas na Fundação Estudar

# Supervisor(a) da Rede de Voluntários de Vendas

Há uma vaga aberta para fazer parte do time de liderança da Fundação Estudar e ser responsável pelos resultados de vendas dos voluntários e também de parcerias. Nesta função, a pessoa contratada irá liderar diretamente um time de analistas e indiretamente uma rede com mais de 800 pessoas por ano. Para a posição, são necessários pelo menos três anos de experiência de mercado, foco em resultados, alta capacidade analítica e gosto por bater metas agressivas e habilidades de vendas e/ou liderança de times de vendedores são diferenciais.

# Analista de Growth Hacking

Oportunidade para analista de Growth Hacking para fazer parte do time de Marketing de Performance da Fundação Estudar. Para a vaga, é requisitado que o candidato tenha, pelo menos, três anos de experiência na área, boas noções de CRO (Google Optimize) e inglês intermediário.

# Analista de Gestão e PMO de Projetos

Oportunidade de analista de gestão e PMO de projetos, que terá o desafio implementar ferramentas de gestão (desde algumas mais tradicionais como PDCA até aplicação de algumas metodologias ágeis). Além disso, o(a) profissional irá coordenar todo o gerenciamento e execução de projetos na Estudar.

# Analista de Projetos – PMO

Há oportunidade de analista de projetos/PMO na Fundação Estudar. Nesta função, a pessoa contratada terá o desafio de conduzir os grandes projetos da organização, que vão desde o maior processo seletivo, o Programa de Líderes, até as Conferências Na Prática e o Conexão. É demandado experiência em gerenciamento de projetos, bem como conhecimento em gestão de projetos, PMP. PMBOK. SCRUM, MS Project e etc.

# College Applications Specialist

Outra vaga disponível é para integrar o time do PREP ESTUDAR FORA, programa comunitário que visa preparar estudantes brasileiros para os processos de inscrição nas melhores universidades no exterior – sem qualquer custo para os participantes. Para a oportunidade, é buscado um/a profissional que esteja confortável com um ambiente jovem e dinâmico, que tenha excelentes habilidades de organização e comunicação, tanto escritas quanto verbais e conhecimentos avançados em gramática inglesa.

# Applications Specialist (Freelancer)

Mais uma vaga para integrar o time do PREP ESTUDAR FORA é de Applications Specialist Freelancer. Entre as atribuições dessa posição está aconselhar jovens com applications para universidades do exterior, auxiliar com desenvolvimento de textos no estilo de college applications e criar estratégias de candidatura junto ao candidato. É demandado inglês fluente e excelentes conhecimentos em gramática. Experiencia com aconselhamento de candidaturas de graduação americana, em Admission Office universitário e/ou ter feito graduação completa nos EUA são diferenciais.

# Analista de Produto Educacional

Há também oportunidade para um/a profissional que será responsável pelo planejamento, construção e implementação de um novo produto educacional, incluindo pesquisa e planejamento de bibliografia, fluxo de informações e entrevistas, avaliação de necessidades organizacionais e dos participantes, e definição de indicadores de avaliação, entre outros. Para a vaga, é necessário ter senso crítico e boas referências para conteúdos nas temáticas relacionadas bem como criatividade, geração de ideias com embasamento e boas referências, entre outras competências e habilidades.

# Desenvolvedor(a) Ruby

Oportunidade aberta para profissionais com experiência com Ruby on Rails e que conheçam banco de dados relacional e SQL. É desejável, mas não obrigatório, que o candidato tenha conhecimento em Front-end, ambiente AWS e integração via API e webhook.

# Educação Digital (Freelancer)

A Fundação Estudar também está em busca de um/a profissional para atuar como freelancer na área de Educação. A pessoa terá como foco de trabalho a gestão de cursos online nos formatos assíncrono e síncrono, atuando diretamente com acompanhamento de indicadores de qualidade, metas e melhoria contínua do conteúdo. A vaga exige uma disponibilidade de 30 (trinta) horas semanais e é para um período inicial de 6 (seis) meses. O período pode ser ampliado com alinhamento prévio.

# Analista de Gestão dos Voluntários de Vendas

Há também uma oportunidade de analista de Gestão de Voluntários, em que a pessoa escolhida irá desenvolver competências como gestão de equipes, negociação, como influenciar pessoas positivamente, motivação e resiliência. Dentre as competências desejáveis para a vaga estão: boa comunicação, organização e relacionamento, resiliência, foco em resultados e gosto por bater metas agressivas e visão empreendedora e jogo de cintura para resolver problemas. Serão considerados diferenciais experiência com gestão de redes (voluntários ou não), com gerenciamento de projetos e de pessoas, habilidades de vendas e/ou liderança de times de vendedores e capacidade analítica para análise de resultados.

# Sucesso do Cliente e Operações (Freelancer)

Essa é uma oportunidade de conduzir a melhor experiência para o cliente (empresa). Esta pessoa, juntamente com a área, tem como escopo de trabalho: organização e execução de grandes eventos, atendimento à empresa por meio dos canais de relacionamento, mapeamento da jornada do cliente e gestão do NPS (índice utilizado para medir a satisfação final do cliente com o produto). Dentre as competências demandadas para a vaga está a experiência em gestão de projetos, capacidade analítica e de tomada de decisão baseada em dados, visão estratégica de negócios e etc.

# Supervisor(a) de Operações e Sucesso do Cliente

Por fim, há também vaga para Supervisor/a de Operações e Sucesso do Cliente que irá liderar uma equipe de 4 pessoas que é responsável por garantir a melhor experiência para o cliente, seja ele jovem ou empresa. Esta pessoa, juntamente com o seu time, tem como escopo de trabalho: atendimento ao jovem e à empresa por meio dos canais de relacionamento, comunicação com os jovens inscritos nos cursos presenciais e também empresas, no caso de conferências, mapeamento da jornada do cliente e gestão do NPS (índice utilizado para medir a satisfação final do cliente com o produto), gestão das entregas das contrapartidas em contrato com empresas e execução de grandes eventos e cursos da Fundação Estudar.

