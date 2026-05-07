'Vagas fantasmas': fraudes durante o recrutamento disparam no Brasil, aponta LinkedIn

O avanço da digitalização no mercado de trabalho trouxe velocidade e escala para os processos seletivos, mas também abriu espaço para um novo risco: o aumento de fraudes em vagas. No Brasil, o impacto já é direto na relação entre empresas e candidatos.

Um estudo global do LinkedIn revela que 70% dos recrutadores brasileiros afirmam que golpes têm dificultado a construção de confiança com candidatos, índice acima da média global. O dado expõe um problema que vai além da segurança digital: afeta a experiência de contratação e a reputação das empresas.

“Golpes em processos seletivos são um reflexo direto de um mercado de trabalho cada vez mais digital, onde a confiança passou a ser um ativo crítico”, afirma Milton Beck.

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O que seriam fraudes nas vagas de emprego?

Fraudes em vagas de emprego são golpes que simulam oportunidades profissionais reais, mas têm como objetivo enganar candidatos, seja para obter dinheiro, roubar dados pessoais ou aplicar outros tipos de fraude.

Nesse tipo de esquema, criminosos se passam por empresas ou recrutadores, divulgam vagas falsas e conduzem um processo seletivo fictício para ganhar credibilidade antes de aplicar o golpe.

Como essas fraudes acontecem na prática

Cobrança de taxas : pedidos de pagamento por cursos, exames admissionais ou “garantia de vaga”

: pedidos de pagamento por cursos, exames admissionais ou “garantia de vaga” Roubo de dados : solicitação de CPF, documentos e dados bancários logo nas primeiras etapas

: solicitação de CPF, documentos e dados bancários logo nas primeiras etapas Falsos recrutadores : contatos via WhatsApp, e-mail ou redes sociais usando nomes de empresas conhecidas

: contatos via WhatsApp, e-mail ou redes sociais usando nomes de empresas conhecidas Sites ou links falsos : páginas que imitam empresas para capturar informações

: páginas que imitam empresas para capturar informações Promessas irreais: salários muito altos, contratação rápida e pouca exigência de qualificação

A mudança de cenário já transformou o comportamento dos profissionais. Antes mesmo de se candidatar, o cuidado aumentou:

83% dos brasileiros dizem avaliar a legitimidade da vaga antes de aplicar

61% afirmam estar mais propensos a questionar possíveis fraudes do que há um ano

Mais de 60% já entraram em contato para confirmar se uma vaga era real

Na prática, isso significa que o processo seletivo começa muito antes da candidatura, e que qualquer falha de comunicação pode comprometer a confiança logo no primeiro contato.

Onde a vaga aparece importa mais do que nunca

O estudo mostra que a credibilidade está diretamente ligada ao canal de divulgação.

No Brasil, os principais fatores de confiança são:

Onde a vaga é publicada (30%)

Quem publicou (25%)

Globalmente, a reputação da empresa também ganha peso, reforçando um ponto central: marca empregadora e presença digital consistente se tornaram parte da estratégia de atração de talentos.

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Primeiros contatos: o ponto mais vulnerável

Os maiores riscos de fraude estão concentrados no início da jornada:

25% apontam o primeiro contato com recrutadores como momento crítico

22% citam a navegação por vagas

Esse dado acende um alerta para as áreas de RH: é justamente na etapa mais estratégica, a de atração, que a confiança pode ser quebrada.

Como os candidatos estão se protegendo

Diante do aumento dos golpes, os profissionais passaram a adotar uma postura mais investigativa:

52% pesquisam informações sobre a empresa

47% verificam se a vaga está no site oficial

45% analisam a página da empresa na plataforma

47% buscam sinais de verificação

O movimento mostra que a jornada do candidato está mais complexa, e que inconsistências digitais podem custar talentos antes mesmo da entrevista.

Fraudes atingem todas as gerações

Ao contrário da percepção comum, o risco não está concentrado apenas nos mais jovens.

No Brasil:

18% da Geração Z já foram vítimas

23% da Geração X

quase 17% dos Baby Boomers

A diferença está na forma de identificar os golpes. Enquanto profissionais mais experientes reconhecem melhor pedidos de pagamento, os mais jovens tendem a perceber sinais como pressão por respostas rápidas ou solicitação precoce de dados sensíveis.

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O novo desafio do RH: reconstruir a confiança

Para as empresas, além de atrair talentos, hoje é preciso provar legitimidade.

81% dos recrutadores já adotam medidas para aumentar a credibilidade

83% consideram a verificação essencial nos processos

A tendência é que segurança, transparência e comunicação clara deixem de ser diferenciais e passem a ser pré-requisitos.

“Nosso foco é garantir que a busca por emprego aconteça em um ambiente mais confiável, permitindo que os profissionais direcionem sua energia para o desenvolvimento de suas carreiras.”