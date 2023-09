Vagas de estágio e trainee: Embraer, Elecnor, Nubank e outras empresas com oportunidades de trabalho

Uma nova tendência começa a surgir no mercado de trabalho: universitários interessados em estagiar estão ficando mais velhos. Enquanto o número de estudantes entre 19 e 22 anos apresentou retração de 5% no primeiro semestre, o volume de alunos entre 27 e 31 anos cresceu 29% em comparação ao ano anterior, segundo levantamento realizado pelo CIEE (Centro de Integração Empresa Escola), que utilizou informações de sua base de dados.

Independente da idade, selecionamos algumas vagas para quem busca oportunidades de estágio e trainee:

Elecnor

A Elecnor do Brasil está com inscrições abertas para o seu Programa de Trainee 2024. Ao todo, serão disponibilizadas dez vagas para novos profissionais.

Podem se inscrever alunos do último ano da graduação de todas as Engenharias ou recém-formados com até dois anos de conclusão do curso. Os selecionados poderão atuar com projetos de energia eólica, solar, linhas de transmissão, gasodutos ou segurança do trabalho. As vagas são para atuar na matriz, no Rio de Janeiro, e nas obras da empresa em outros estados do país.

Inscrições: Para participar do processo, acesse o site da Elecnor.

Estão abertas as inscrições para o programa de estágio da Embraer 2024. São 350 vagas para estudantes de todo o Brasil que poderão optar por atividades presenciais, híbrido ou 100% remotas no ato de seleção da área de atuação disponível.

O processo seletivo é realizado de forma virtual até o dia 8 de outubro e o início do programa ocorre em janeiro de 2024. São elegíveis os estudantes do nível superior ou técnico de todas as idades interessados no ecossistema de aprendizagem de uma empresa líder em inovação e com diversas oportunidades de carreira.

Entre os benefícios oferecidos estão bolsa auxílio compatível com o mercado, vale-transporte, vale-refeição, auxílio home office, Gympass, convênio médico e odontológico. Os participantes que não forem admitidos na fase atual farão parte do banco de talentos da Embraer, podendo ser convidados para oportunidades futuras.

Inscrições: poderão ser feitas diretamente no site da Embraer.

O Nubank, plataformas de serviços financeiros digitais, anuncia o segundo Programa de Estágio da empresa. O processo seletivo é online e aberto a todos os cursos e áreas de formação, e cada pessoa candidata pode se inscrever em até duas áreas de interesse, entre as opções: Finanças, Controladoria, Gestão de Riscos, Compliance, Jurídico e Auditoria. O prazo para inscrição é até 13 de setembro.

Com duração de dois anos e uma jornada de seis horas diárias (30 semanais – como previsto por lei), as pessoas aprovadas no processo seletivo terão um plano de desenvolvimento de carreira, bolsa-auxílio com valor compatível com o praticado no mercado, além de acesso ao mesmo pacote benefícios oferecidos aos Nubankers, como cartão Alimentação/Refeição, auxílio transporte, planos de saúde e odontológico e seguro de vida, suporte médico no escritório, NuLanguage, programa de inglês gratuito para colaboradores, entre outros benefícios.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter matrícula ativa em uma universidade brasileira com conclusão do curso prevista entre dezembro de 2025 e julho de 2026. Além disso, o modelo de trabalho é o Nu Way of Working, formato híbrido da companhia que consiste em ciclos de até sete semanas trabalhadas em casa e uma semana presencial em um dos escritórios do Nu. Por isso, a pessoa candidata deve ter disponibilidade para estagiar em São Paulo (capital) durante a semana presencial e residir no estado paulista.

Inscrições: para se inscrever, acesse o site do Nubank.

O Pátria Investimentos, empresa global com ações listadas na Nasdaq (Nova Iorque, EUA), anuncia a abertura de vagas para o seu programa de estágio, o Patria Academy 2024. As inscrições podem ser feitas até 15 de setembro.

As áreas das vagas de estágio do Patria Academy são direcionadas a estudantes de Administração de Empresas, Administração Pública, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Comércio Exterior, Direito, Economia, Engenharias (todas), Estatística, Física, Matemática, Psicologia e Relações Internacionais.

Aos interessados, os pré-requisitos são disponibilidade para iniciar o estágio a partir de janeiro de 2024, com previsão de formatura entre dezembro de 2024 a dezembro de 2025, e inglês avançado ou fluente.

Os participantes selecionados para o Patria Academy atuarão no escritório do Pátria em São Paulo (SP), nas unidades de negócios de Private Equity, Infraestrutura, Crédito e Public Equities, além de oportunidade nas áreas de Gestão e Transformação, Sales (vendas) e Relações com Investidores.

Inscrições: as inscrições podem ser feitas na página de vagas da Pátria Investimentos.

Schaeffler

A Schaeffler, detentora das marcas LuK, INA e FAG, está com as inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2024, destinado a estudantes de graduação e tecnólogos. São mais de 30 vagas, para estagiar na unidade de Sorocaba (SP), em mais de 20 áreas distintas, como administrativa, recursos humanos, engenharias, entre outras.

Para 2024, o Programa de Estágio da Schaeffler oferece as seguintes vagas:

Graduação: Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Marketing, Relações Internacionais, Engenharias (Ambiental, Informática, Controle e Automação, Materiais, Produção, Mecânica, Mecatrônica e Elétrica);

Tecnólogo: Logística, Manufatura Mecânica, Projetos Mecânicos;

Entre os benefícios oferecidos, incluindo bolsa-auxílio, estão: assistência médica e odontológica, refeitório no local, cesta básica ou vale-refeição, seguro de vida, acesso ao clube da empresa e transporte fretado para aqueles que residem nas cidades de Sorocaba ou Votorantim.

O candidato que deseja participar do Programa de Estágio Schaeffler deve estar preparado para um estágio de até dois anos e ter a disponibilidade para trabalhar presencialmente na planta de Sorocaba (SP).

Inscrições: Para se candidatar, o interessado deve acessar o portal de inscrição no site da Schaeffler.

O Vetor Brasil, com apoio do Instituto Gesto, lança o Programas Trainee de Gestão Pública e Residências 2024, voltado para atrair, selecionar e desenvolver pessoas recém-formadas que queiram atuar em governos ou estão em busca de uma recolocação profissional dentro do setor público.

Atualmente, as organizações têm parceria com 48 órgãos, a nível municipal e estadual, que estão presentes em 20 estados brasileiros. Para se candidatar, é preciso ter, no mínimo, 18 anos de idade, formação completa em uma graduação e cumprir as regras trabalhistas e critérios estabelecidos na seleção. As inscrições poderão ser realizadas até 18 de outubro.

Inscrições: a pré-inscrição é gratuita e já pode ser feita no site da Vetor Brasil.