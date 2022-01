Vagas de emprego: Hotmart, CVC, Irlanda e outros destaques da semana

Está procurando por um novo emprego? Segundo a consultoria Robert Half, 49% dos brasileiros empregados querem mudar de emprego em 2022.

A pesquisa foi realizada em novembro de 2021 com 1.161 profissionais, igualmente divididos entre recrutadores, empregados e desempregados.

Se você está entre os profissionais em busca de uma nova oportunidade, confira as vagas de destaque na semana:

A plataforma Seda Jobs Club tem uma parceria com empresas do país, em que vão ser oferecidas 1 mil vagas de emprego aos estudantes intercambistas. Os interessados devem buscar mais informações no site de empregos da escola.

A CVC Corp está procurando profissionais para preencher 350 vagas de emprego, a maioria para reforçar o atendimento. Segundo o CEO da empresa, o foco é investir na melhora do atendimento ao cliente diante do cenário de incerteza.

As novas oportunidades são para diversos níveis hierárquicos, sendo a maior parte para atendimento ao cliente. A empresa procura por pessoas para a unidade de negócios B2B, que atende mais de 10 mil agências, e para a área de operações (back office) que é responsável por toda a viagem do cliente.

Com o formato de trabalho em home office, candidatos de todo o Brasil podem se inscrever pelo site.

Após dobrar equipe em 2021, a Hotmart planeja continuar crescendo em 2022 e projeta mais de 600 vagas de emprego abertas.

As oportunidades são internacionais e para o Brasil, com cerca de 100 postos para o mundo e o restante distribuído nos estados de São Paulo, Belo Horizonte e Brasília.

A empresa já começou a contratar: no momento, são cerca de 50 vagas abertas para os times de customer experience, produto, tecnologia e marketing. Confira as posições abertas no site.

A Acqua-Vero, empresa de assessoria de investimentos ligada ao banco BTG Pactual, busca mais 100 assessores para compor suas operações até o primeiro trimestre de 2022. Para o ano todo, a expectativa é chegar a 200 profissionais.

Confira mais informações no site.

Após a rodada de captação que resultou em investimento de R$ 260 milhões, a startup de gestão de documentos fiscais quer iniciar o ano aumentando sua equipe.

Com o objetivo de sair dos 281 empregados para encerrar 2022 com mais de 400 funcionários, a empresa já começou as contratações. No primeiro trimestre, já são 70 vagas de emprego abertas.

Confira as vagas sendo publicadas pelo site.

