Vagas de emprego home office: empresas abrem oportunidades remotas para quem quer trabalhar de casa

Com o avanço da digitalização, o trabalho remoto segue como uma alternativa viável e atrativa para profissionais de diversas áreas. Seja pela flexibilidade, economia de tempo ou melhor qualidade de vida, o modelo home office ainda movimenta o mercado, apesar de muitas empresas estarem revendo suas políticas de retorno aos escritórios.

Nesta semana, companhias nacionais e internacionais estão com posições abertas para quem busca uma carreira remota. Veja as oportunidades:

Vagas nacionais

Grupo FCamara

Consultoria de tecnologia e inovação, o Grupo FCamara atua com transformação digital para empresas de diversos setores. Está com posições abertas 100% remotas para profissionais de tecnologia em níveis júnior, pleno e sênior.

🔗 Veja as vagas

iFood

Embora nem todas as vagas sejam remotas, o iFood — maior foodtech da América Latina — oferece posições home office com apoio para coworking e infraestrutura de trabalho.

🔗 Veja as posições disponíveis

Neoway

Especialista em Big Data Analytics e IA aplicada a negócios, a Neoway está com vagas remotas para diferentes áreas, como vendas e marketing, compliance e tecnologia.

🔗 Acesse as oportunidades

SuperFrete

A startup de logística oferece modelo 100% remoto e benefícios como plano de saúde, Wellhub e voucher para montar escritório em casa. Há vagas em tecnologia e atendimento.

🔗 Veja as vagas

Tractian

Com foco em manutenção preditiva industrial por meio de IA, a Tractian opera globalmente, mas oferece vagas remotas para a maioria das posições.

🔗 Veja as oportunidades

🌎 Vagas internacionais

micro1

A startup americana promete acelerar o desenvolvimento de MVPs com o uso de IA e humanos em colaboração. Está com diversas vagas remotas em tecnologia, produto e design.

🔗 Acesse as vagas

Solvd

Empresa global de engenharia de software com foco em IA, a Solvd tem oportunidades remotas com benefícios internacionais, como plano de saúde, 401(k) e licenças familiares.

🔗 Veja as posições

Somewhere

Agência internacional de headhunting, conecta profissionais da América Latina a empresas da Europa e dos EUA. Tem vagas remotas em diversas áreas.

🔗 Veja as oportunidades