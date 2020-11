Vagas, cursos e palestras: Começa evento de graça para início de carreira

Nesta segunda-feira, 9, começa a feira Expo CIEE Virtual, que promove a empregabilidade entre os jovens por meio de conteúdo e acesso a vagas.

Em sua primeira edição online, o evento terá cerca de 8 mil vagas de estágio e aprendizagem, stands virtuais de empresas e mais de 100 palestras nos cinco dias. Todo o conteúdo fica disponível 24 horas por dia para os inscritos na plataforma.

O evento vem em boa hora. Em poucos momentos da história brasileira tantos jovens ficaram sem perspectiva profissional como agora, num cenário de incerteza profunda na economia por causa da pandemia.

Segundo o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil chegou a 14,4% entre julho e agosto desse ano. Em um ano, o país perdeu 12 milhões de postos de trabalho. E a crise no mercado de trabalho parece atingir com mais força os jovens brasileiros.

No primeiro trimestre de 2020, a taxa de desemprego na faixa de 18 a 24 anos ficou em 27,1%. A média para o país no período foi de 12,2%, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua (Pnad Contínua).

Com a pandemia, os jovens brasileiros podem ser prejudicados pelo atraso em sua formação, a perda de renda familiar e a diminuição de posições de entrada nas empresas. E o risco é que essas mazelas os acompanhem no longo prazo.

Segundo o CEO do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), Humberto Casagrande, o jovem acaba sendo o mais afetado e o primeiro a ser dispensado nas empresas durante crises econômicas recentes.

“A falta de experiência e a opção menos onerosa são os principais fatores da demissão na faixa etária entre 14 e 24 anos. Sucessivas crises, agora somadas ao coronavírus, afetaram ainda mais a empregabilidade dos jovens que estão iniciando a trajetória profissional”, comenta ele.

Para ele, a Expo CIEE Virtual traz um volume de oportunidades variadas que passam a mensagem de que ainda existem possibilidades para esses jovens, apesar de todas as dificuldades. Iniciativas como a da CIEE tentam se antecipar com medidas para remediar o difícil cenário para o futuro.

“A realidade é que temos uma geração de jovens desalentados, que já desistiram de buscar oportunidades no mundo do trabalho, e outros que estão abandonando os estudos, pois não enxergam oportunidades no futuro ou não se sentem motivados”, diz.

A instituição também fez parceria com um movimento maior do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Chamado “Um Milhão de Oportunidades”, o programa lançou uma plataforma para reunir vagas e cursos nos próximos dois anos. Como diz o nome, a meta é impactar um milhão de jovens no período.

Mais de 30 empresas já se juntaram ao movimento, com apoiadores como Google, Americanas, Bayer, Aegea, CIEE, Claro, Colgate, Heineken, Magazine Luiza, Mastercard, P&G, PwC, Saint Gobain, Stefanini, Unilever e Wall Jobs.

No evento dessa semana, o Google é um dos patrocinadores e estará presente com palestras de suas recrutadoras na quarta-feira e na sexta-feira. As duas vão dar dicas para a entrevista de emprego e falar sobre como iniciar uma carreira em tecnologia.

A empresa de tecnologia também aproveitou o evento para lançar novos cursos gratuitos na plataforma Ateliê Digital. As aulas curtas e online ensinam os alunos habilidades digitais e para a busca de emprego. Junto ao CIEE, o objetivo do Google é capacitar 100 mil jovens até o final do ano.

“A motivação para os novos cursos foi o crescimento absurdo da taxa de desemprego. E o principal gatilho para nós foi a necessidade de equipe esse público, de desempregados ou que buscam o primeiro emprego, com as habilidades digitais que o mercado precisa”, comenta Jimena Tomás, gerente de marketing do Google Brasil.

Além do conteúdo diretamente voltado ao mercado de trabalho, o evento também terá palestras e workshops para quem não decidiu sua carreira ainda. Dicas para a redação do ENEM, informações sobre áreas de estudo e orientação vocacional são alguns exemplos da ampla programação disponível.

Confira aqui a programação completa para a semana e faça sua inscrição gratuita.