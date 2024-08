Vaga dos Sonhos: startup oferece emprego com salário de R$ 14 mil para testar novo sofá-cama A empresa "Sofá na Caixa" pagará salário para a pessoa que puder testar o sofá-cama durante 30 dias consecutivos; veja os requisitos e como participar do processo seletivo

Rubens Stuque, CEO do Sofá Na Caixa: “A ideia por trás da "Vaga dos Sonhos" é ir além dos tradicionais testes de qualidade e envolver o consumidor de maneira direta no processo de desenvolvimento do produto” (Sofá de Caixa/Divulgação)