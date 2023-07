Vaga dos sonhos: Especialista em sono pode ganhar 20 mil reais em dois meses

Você gostaria de ganhar dinheiro enquanto dorme 8 horas por dia? Essa é a proposta da vaga de “Especialista em Sono” oferecida pela startup Emma Colchões.

Qual é o desafio do “especialista em sono”?

A empresa enviará seus produtos de acordo com as preferências e necessidades do selecionado, que irá testar os produtos da linha durante dois meses. Neste período, o “especialista em sono” terá que criar conteúdo nas redes sociais relatando a experiência e opiniões ao menos uma vez na semana.

Para se candidatar à vaga, é necessário ter os seguintes requisitos:

Ser brasileiro e maior de 18 anos;

Amar dormir (precisa dormir habitualmente 8 horas por dia);

Ser criativo

Ter experiência/ser usuário frequente de redes sociais (Instagram, Tiktok e/ou Youtube).

Qual serão os benefícios?

O contrato de trabalho durará por 2 meses com salário mensal de R$ 10 mil. O “Especialista em sono” receberá também um mix de produtos da linha Emma, a ser definido pela empresa.

Como se inscrever?

Os interessados devem preencher o formulário fornecido no site da Emma Colchões e gravar um vídeo de apresentação respondendo à pergunta "O que mais tira seu sono?". As inscrições começam dia 09/07 e vão até o dia 30/07. O início da experiência está previsto para agosto.