Vaga dos Sonhos: “Especialista em Dormir” podem ganhar até 5 mil reais mensais; veja os requisitos

Pelo terceiro ano consecutivo, a Emma Colchões, empresa do setor de sono D2C (direct to consumer), está em busca de novos Especialistas em Dormir. Nesta edição da campanha, serão escolhidos três ganhadores para experimentar os produtos da marca, que incluem também cama baú, travesseiros, pillow top, entre outros.

“Desta vez, estamos procurando mais especialistas em relação às últimas duas edições. Isso é um resultado direto do crescimento exponencial da Emma no Brasil, que, hoje, já está entre os nossos cinco maiores mercados em todo o mundo”, revela Isabela Scretas, líder da equipe Brasil da Emma Colchões. “Trabalhamos para proporcionar melhores noites de sono e descanso aos clientes e essa ação faz com que contratemos pessoas normais, que dormem diariamente como qualquer outra, para que deem seus feedbacks tanto para o nosso time quanto para nossos atuais e futuros clientes”, afirma.

Quais são os benefícios da vaga dos sonhos?

Os candidatos escolhidos receberão em casa uma seleção de itens da marca, que podem chegar ao valor de R$20 mil, e deverão publicar suas experiências e opiniões sobre os produtos em seus perfis ao menos uma vez por semana ao longo do contrato, cuja duração é de 3 meses.

Esse ano, a remuneração do projeto “Vaga dos Sonhos” consiste em um salário mensal de R$5.000 para o primeiro colocado, R$ 3.000 para o segundo e R$ 1.000 para o terceiro.

“Falar sobre coisas que a gente ama e vive todos os dias é muito gostoso, então ser Especialista em Dormir da Emma foi o melhor trabalho da vida”, diz Monnic Monteiro, candidata escolhida na primeira edição da vaga, em 2022.

Os candidatos escolhidos receberão em casa uma seleção de itens da marca, que podem chegar ao valor de R$20 mil (Emma Colchões /Divulgação)

Quais são os requisitos?

Para participar, é necessário:

Ser brasileiro maior de 18 anos,

Amar dormir,

Ter a criatividade na veia e grande familiaridade com as principais redes sociais (TikTok, Instagram e/ou YouTube).

Como participar do processo seletivo?

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição, gravar um vídeo de apresentação respondendo à pergunta “Quem é você e por que você deve ser o próximo Especialista do Sono Emma?” e se inscrever até às 23:59 (horário de Brasília) de terça-feira, 30 de julho de 2024, no site oficial da vaga.

ATT: O vídeo deverá ser gravado na vertical (formato retrato), no mínimo 1 minuto e no máximo 1 minuto e 30 segundos.

Todos os vídeos enviados serão avaliados considerando os critérios de criatividade, boa comunicação, originalidade, narrativa e edição.

Os vencedores serão anunciados no dia 12 de agosto de 2024, pelos canais oficiais da empresa e no site da vaga.