USP oferece 66 cursos online gratuitos na área de humanidades

A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP) está oferecendo 66 cursos de inverno online.

As aulas serão ministradas pelos professores e alunos de pós-graduação da FFLCH-USP, com temas relacionados às linhas de pesquisas dos 23 programas de pós-graduação da faculdade. Os cursos estão divididos em quatro áreas temáticas: “Estudos filosóficos, históricos e geográficos”, “Estudos linguísticos e de tradução”, “Estudos literários” e “Estudos de antropologia, política e sociedade”.

São conteúdos relacionados à crise política, direitos humanos, economia, LGBTQIA+, moda, movimentos sociais, música, racismo, sexualidade; e estudos sobre obras e autores das literaturas africanas, alemã, brasileira, francesa, indígenas, inglesa, infantil e juvenil, irlandesa, italiana, latino-americana, norueguesa e russa.

Como as vagas são limitadas, as inscrições serão realizadas por sorteio e não por ordem de inscrição. Para participar do sorteio, é preciso entrar no site do Sistema Apolo da USP e selecionar a unidade “Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (São Paulo)”. O curso aparecerá somente na data indicada para inscrição.

Os 66 cursos foram divididos em cinco grupos, com diferentes datas da inscrição, sendo o prazo final esta quinta-feira (5/8).

Recomenda-se fazer todo o processo pelo computador, já que alguns dispositivos de celulares ou navegadores de internet não conseguem completar a inscrição no Sistema Apolo. Os sorteados estarão diretamente matriculados, não sendo necessário entrar em contato para confirmação.

As aulas começam a partir do dia 10 de agosto, de acordo com cada curso. Todos os alunos que tiverem 75% de frequência mínima vão obter certificados de conclusão.