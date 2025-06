Use esta estrutura e o ChatGPT vai parecer como um especialista de verdade

Quem usa o ChatGPT com frequência sabe que os resultados podem variar — muito. Às vezes a resposta é brilhante. Outras vezes, parece saída de um manual genérico. Mas isso não é sinal de instabilidade. É reflexo direto da forma como você escreve o pedido.

Existe uma estrutura simples, usada por quem domina a ferramenta, que faz toda a diferença na qualidade da resposta. Ao aplicá-la, o ChatGPT deixa de ser um gerador de texto genérico e passa a atuar como um verdadeiro especialista no assunto.

A estrutura que transforma a resposta

A fórmula é esta:

“Quero que você atue como [papel] e me ajude a [tarefa], considerando que [contexto].”

Essa estrutura orienta a IA de três formas ao mesmo tempo:

Define o papel: faz a IA adotar um ponto de vista específico (ex: redator publicitário, consultor financeiro, professor de história). Esclarece a missão: deixa claro o que se espera da resposta. Apresenta o contexto: evita que a IA responda com base em suposições genéricas.

Exemplo prático

Pedido genérico: “Escreva um e-mail de cobrança.”

Resultado: resposta fria, sem sensibilidade nem estratégia.

Agora veja com a estrutura:

“Quero que você atue como especialista em atendimento ao cliente e me ajude a escrever um e-mail de cobrança gentil, considerando que o cliente é recorrente, atrasou o pagamento por 5 dias e já foi avisado uma vez.”

Resultado: um e-mail claro, empático e alinhado ao relacionamento com o cliente.

Outras aplicações poderosas

“Quero que você atue como coach de liderança e me ajude a criar um plano de ação para conquistar uma promoção, considerando que tenho pouco tempo disponível durante a semana.”

“Quero que você atue como analista de mercado e me ajude a identificar oportunidades de crescimento para um e-commerce de moda feminina, considerando que estamos com queda de tráfego no site.”

“Quero que você atue como professor de matemática e me ajude a entender a fórmula de Bhaskara, considerando que tenho dificuldade com álgebra.”

Por que essa estrutura funciona?

Porque ela replica o que um bom briefing faz no mundo real. Ao dar clareza de função, foco e cenário, você evita respostas genéricas e obtém algo mais próximo do que receberia de um especialista humano. O ChatGPT entende melhor a sua necessidade — e responde com mais profundidade, coerência e precisão.

