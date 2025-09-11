Psicólogo revela truques de linguagem corporal para entrevista de emprego: 'Se fingir, vão perceber'

Muito antes de falar sobre suas habilidades técnicas ou trajetória profissional, seu corpo já está se comunicando. E, segundo especialistas, essa linguagem silenciosa pode ser decisiva para sua contratação.

Em entrevista ao canal CNBC Make It, o psicólogo Benjamin Granger, chefe de pesquisa da empresa de software Qualtrics, afirma que sinais como postura, expressão facial e gestos têm forte impacto na percepção de quem entrevista.

“Quando conhecemos alguém pela primeira vez, nossos cérebros estão trabalhando. Observam o rosto, o corpo, o quão aberta ou fechada a pessoa é”, explica Granger. Essas primeiras impressões influenciam diretamente a avaliação de candidatos.

Granger compartilhou quatro dicas que ajudam profissionais a se posicionarem com mais autoridade e autenticidade desde o primeiro contato. Veja quais são.

4 dicas de linguagem corporal para arrasar na entrevista de emprego

Sorriso genuíno é ponto de partida

Um sorriso genuíno, que cria pequenas rugas ao redor dos olhos, comunica confiança e empatia — características essenciais para quem lidera pessoas. “Se você fingir, eles vão perceber”, alerta Granger.

Postura aberta comunica presença

Manter o tronco e as pernas voltados para o entrevistador, com ombros abertos e mãos visíveis, indica engajamento e segurança. Já posturas fechadas ou voltadas para a porta podem ser lidas como desinteresse ou desconforto — sinais negativos para qualquer cargo, especialmente os de gestão.

Aperto de mão transmite igualdade e respeito

Granger recomenda um aperto firme e equilibrado, com as palmas paralelas, o que transmite igualdade e respeito. Evite gestos que indiquem submissão ou dominância excessiva — ambos inadequados para quem busca liderar com equilíbrio.

Autenticidade é a chave

“Muitas pessoas sentem que precisam dar um show nas entrevistas”, diz Granger. Mas, na prática, isso enfraquece a conexão com o entrevistador. A autenticidade, aliada à postura confiante, constrói a imagem de um profissional pronto para liderar com consistência.

Liderança começa antes da contratação

Dominar a linguagem corporal não é apenas uma vantagem pontual para se sair bem em entrevistas. É uma habilidade contínua, que afeta diretamente o modo como líderes se relacionam com suas equipes, inspiram confiança e tomam decisões.

Profissionais que aspiram cargos de gestão precisam entender que sua presença física é uma extensão de sua liderança. Em um mercado cada vez mais atento às soft skills, saber se posicionar — literalmente — pode ser a diferença entre estagnar e evoluir.

