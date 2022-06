Quer se tornar CEO por um dia de empresas como Chilli Beans ou Kimberly Clark? Veja como

Se você pudesse se tornar CEO de uma empresa, nem que seja por um dia, o que você faria? A consultoria Odgers Berndston ajuda a responder essa pergunta com seu programa “CEOx1dia”, que seleciona universitários para conhecer a rotina de lideranças de grandes companhias, e começa as inscrições para a 8º edição nesta quarta-feira, 1º de junho.

Para este ano, já são 13 empresas confirmadas. São elas: Armac, BR Partners, Balluff, WIZ, GDL, Tul, Telehelp, Odontoprev, Chilli Beans, Monte Bravo Investimentos, Rally dos Sertões, CBV, Kimberly Clark. A expectativa é que mais CEOs de diferentes setores confirmem presença nas próximas semanas.

Para participar é necessário estar cursando o penúltimo ou último ano de graduação, porém, não há restrição de idade ou localidade. Este ano, no Brasil, as inscrições vão até o dia 15 de agosto por meio do link e o processo de seleção é composto por três fases.

Na primeira fase, após a inscrição, será realizada a triagem dos perfis pela empresa Apponte, uma plataforma de inteligência artificial, para apontar os 80 semifinalistas que mais se enquadram no perfil de liderança e empreendedorismo.

Na sequência, os classificados farão um teste de avaliação comportamental, chamado Assessment, que vai indicar os perfis dos candidatos selecionados. Os resultados do Assessment serão confrontados com o perfil ideal de um CEO e, aqueles que mais se aproximarem, serão convidados para a fase final de seleção do programa.

O teste indicará 40 candidatos, que serão entrevistados pelos sócios da Odgers & Berndtson, em entrevistas individuais. A lista com os nomes dos estudantes finalistas será divulgada no dia 7 de outubro.

“É muito importante esse programa, os estudantes podem entender e observar na prática como é o dia-a-dia de um executivo. Ter um olhar para as suas rotinas, obrigações e responsabilidades. E também compreender como são tomadas as suas decisões”, diz Ademar Couto, CEO da Odgers & Berndtson no país.