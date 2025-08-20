Universitários buscam visibilidade e conexões: 91% veem isso como chave para a carreira

(fizkes/Thinkstock)
A busca por visibilidade, progresso na carreira e redes de contato é prioridade na formação universitária: 91% dos estudantes consideram esses elementos fundamentais, aponta o Na Prática.
Com esse cenário, surge uma oportunidade clara para iniciativas que proporcionem protagonismo, reconhecimento e acesso a conexões valiosas durante a jornada acadêmica.
A visibilidade permite que estudantes se destaquem tanto dentro da universidade quanto no mercado de trabalho.
Ser reconhecido em projetos, eventos ou plataformas como o Na Prática podem abrir portas e atrair mentorias, convites para estágios e até reconhecimento midiático.
Networking não é apenas acumular contatos, mas construir conexões estratégicas que podem gerar estágios, colaborações e orientações profissionais.
A universidade, com seus eventos, amizades e professores, é um terreno fértil para essa construção.
O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.
Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.