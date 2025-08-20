Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Universitários buscam visibilidade e conexões: 91% veem isso como chave para a carreira

Segundo o Na Prática, a grande maioria valoriza visibilidade, desenvolvimento profissional e networking para se destacar

(fizkes/Thinkstock)

(fizkes/Thinkstock)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 17h57.

Tudo sobrePré-MBA em IA
Saiba mais

A busca por visibilidade, progresso na carreira e redes de contato é prioridade na formação universitária: 91% dos estudantes consideram esses elementos fundamentais, aponta o Na Prática. 

Com esse cenário, surge uma oportunidade clara para iniciativas que proporcionem protagonismo, reconhecimento e acesso a conexões valiosas durante a jornada acadêmica.

SEJA O UNIVERSITÁRIO QUE FARÁ A DIFERENÇA: o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário terá cinco vencedores (um de cada região do Brasil). A inscrição é gratuita, aproveite!

A importância da visibilidade no ambiente acadêmico e profissional

A visibilidade permite que estudantes se destaquem tanto dentro da universidade quanto no mercado de trabalho.

Ser reconhecido em projetos, eventos ou plataformas como o Na Prática podem abrir portas e atrair mentorias, convites para estágios e até reconhecimento midiático.

Rede de contatos como alavanca de oportunidades

Networking não é apenas acumular contatos, mas construir conexões estratégicas que podem gerar estágios, colaborações e orientações profissionais. 

A universidade, com seus eventos, amizades e professores, é um terreno fértil para essa construção.

Estratégias práticas para fortalecer visibilidade e networking

Universitário, você pode:

  • Participar de eventos, congressos e grupos no campus para criar laços e visibilidade

  • Manter relacionamento com colegas, professores e ex-alunos, que podem abrir portas futuras

  • Fortalecer sua marca pessoal e suas redes digitais, incluindo LinkedIn e perfis mais visuais como portfólio no Instagram ou projetos no Pinterest

BTG PACTUAL, GRUPO BOTICÁRIO E SUZANO: essas marcas querem dar protagonismo para VOCÊ. Seja o nome que o país inteiro vai conhecer ao ser um dos ganhadores do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

Tudo o que esse jovem ganha ao se tornar um dos 5 melhores universitários do Brasil 

  • Viagem internacional com tudo pago para a China 
  • Curso exclusivo de liderança 
  • Reconhecimento nacional 
  • Selo de excelência EXAME + Na Prática 
  • Rede de contatos com jovens brilhantes 
  • Visibilidade na imprensa e nas redes sociais 

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; CLIQUE AQUI

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA

Mais de Carreira

Três prompts que te ajudam em processos seletivos — principalmente se for seu primeiro emprego

As três habilidades mais raras — e mais bem pagas — da era da Inteligência Artificial

BTG Pactual lança campeonato trader com prêmio de R$ 1 milhão; veja como participar

O futuro do marketing com IA: até onde a automação vai substituir o humano?

Mais na Exame

Pop

Com Charli XCX, Wet Leg e Iggy Pop no line up, festival cobra 'um rim' por ingressos (literalmente)

Mercados

Brics Pay: o “Pix do Brics” está em fase avançada e pode ser lançado já em setembro

Negócios

O negócio deste casal cresceu 100% ao falar a língua do homem do campo

Carreira

Três prompts que te ajudam em processos seletivos — principalmente se for seu primeiro emprego