Universitários buscam visibilidade e conexões: 91% veem isso como chave para a carreira

A busca por visibilidade, progresso na carreira e redes de contato é prioridade na formação universitária: 91% dos estudantes consideram esses elementos fundamentais, aponta o Na Prática.

Com esse cenário, surge uma oportunidade clara para iniciativas que proporcionem protagonismo, reconhecimento e acesso a conexões valiosas durante a jornada acadêmica.

SEJA O UNIVERSITÁRIO QUE FARÁ A DIFERENÇA: o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário terá cinco vencedores (um de cada região do Brasil). A inscrição é gratuita, aproveite!

A importância da visibilidade no ambiente acadêmico e profissional

A visibilidade permite que estudantes se destaquem tanto dentro da universidade quanto no mercado de trabalho.

Ser reconhecido em projetos, eventos ou plataformas como o Na Prática podem abrir portas e atrair mentorias, convites para estágios e até reconhecimento midiático.

Rede de contatos como alavanca de oportunidades

Networking não é apenas acumular contatos, mas construir conexões estratégicas que podem gerar estágios, colaborações e orientações profissionais.

A universidade, com seus eventos, amizades e professores, é um terreno fértil para essa construção.

Estratégias práticas para fortalecer visibilidade e networking

Universitário, você pode:

Participar de eventos, congressos e grupos no campus para criar laços e visibilidade

Manter relacionamento com colegas, professores e ex-alunos, que podem abrir portas futuras

Fortalecer sua marca pessoal e suas redes digitais, incluindo LinkedIn e perfis mais visuais como portfólio no Instagram ou projetos no Pinterest

BTG PACTUAL, GRUPO BOTICÁRIO E SUZANO: essas marcas querem dar protagonismo para VOCÊ. Seja o nome que o país inteiro vai conhecer ao ser um dos ganhadores do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

Tudo o que esse jovem ganha ao se tornar um dos 5 melhores universitários do Brasil

Viagem internacional com tudo pago para a China

Curso exclusivo de liderança

Reconhecimento nacional

Selo de excelência EXAME + Na Prática

Rede de contatos com jovens brilhantes

Visibilidade na imprensa e nas redes sociais

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; CLIQUE AQUI