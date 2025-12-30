Universitário de 24 anos transforma hobby em negócio e vende por US$ 300 mil

Aos 16 anos, Jared Ebersole queria um skate elétrico, mas não tinha o dinheiro necessário para comprá-lo. Determinado, ele decidiu construir o seu próprio.

Investiu US$ 800 em peças e enfrentou meses de tentativa e erro até conseguir um modelo funcional. A inovação o levou a um fórum online, onde rapidamente percebeu uma oportunidade de negócio ao receber pedidos de compra. Foi assim que nasceu a Build Kit Boards, sua empresa de skates elétricos. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Como tudo começou?

O que começou como um projeto pessoal logo se tornou uma fonte de receita. Em 2017, ele vendeu sua primeira unidade e, quando entrou na faculdade, em 2020, sua empresa já gerava US$ 300 mil por ano.

Com essa renda, Ebersole conseguiu custear sua própria educação, desembolsando entre US$ 4 mil e US$ 6 mil por semestre após bolsas de estudo.

No entanto, o crescimento acelerado veio acompanhado de desafios. Para manter o negócio funcionando, ele dedicava mais de 100 horas por semana à empresa, sacrificando sua vida social e sentindo os primeiros sinais de esgotamento. Em 2021, a Build Kit Boards atingiu US$ 500 mil de faturamento anual.

O crescimento, porém, trouxe também um dilema: a sobrecarga levou Ebersole a considerar encerrar a empresa. Foi então que um investidor inesperado surgiu.

Seu vizinho, que administrava uma comunidade de investimento de impacto chamada Impact U, ofereceu comprar uma participação majoritária no negócio. Em 2022, a Impact U adquiriu 55% da Build Kit Boards por US$ 300 mil, permitindo que Ebersole mantivesse uma fatia minoritária e se afastasse da rotina exaustiva da operação.

Uma lição para profissionais

A capacidade de Ebersole de transformar uma necessidade pessoal em um negócio de sucesso e, posteriormente, capitalizar essa empresa, demonstra a importância da estratégia financeira no mundo corporativo.

A venda parcial da Build Kit Boards exemplifica um modelo de liquidez inteligente: ele garantiu capital para novos investimentos sem perder completamente sua participação na empresa original.

Além disso, a trajetória de Ebersole reforça como a gestão financeira e a capacidade de atrair investidores são fundamentais para empreendedores que desejam escalar seus negócios. Sua experiência no programa Shark Tank, onde conseguiu um investimento de um dos jurados, demonstra a relevância de saber vender sua ideia e garantir novos aportes financeiros para o crescimento sustentável da empresa.

O conselho de Ebersole para empreendedores reflete sua jornada. "A ideia de que se você fizer o que ama, não vai trabalhar um dia sequer na sua vida, é a coisa mais besta do mundo", afirma. "Descubra o que você ama, e você vai trabalhar duro para isso", diz ele.

Seu sucesso evidencia que o domínio das finanças corporativas pode ser o diferencial entre um hobby caro e um negócio milionário.

