Universidades da China promovem feira educacional gratuita em São Paulo; veja como participar

No dia 10 de junho, uma feira educacional em São Paulo vai apresentar opções de estudo na China para alunos do ensino médio ao doutorado. Organizado pelo Instituto Confúcio da Unesp em parceria com a ESPM, o evento “Estude em Pequim, China” ocorrerá das 10h às 16h no campus da ESPM, com entrada gratuita.

Durante a feira, os visitantes terão acesso a informações sobre programas de graduação, mestrado, doutorado, intercâmbio, cursos de curta duração e bolsas de estudo. Especialistas estarão disponíveis para esclarecer dúvidas sobre inscrição, documentação, acomodações, vistos e plano de carreira na China.

O evento é aberto a estudantes com ou sem conhecimento em mandarim que tenham interesse em estudar em Pequim.

Feira reúne universidades e escolas chinesas em São Paulo

A iniciativa reúne representantes de 15 instituições chinesas, incluindo sete universidades, sete escolas de ensino médio e a empresa responsável pelos exames de proficiência em chinês, o Chinese Testing International Co., Ltd.

Universidades participantes:

Universidade de Pequim

Instituto de Tecnologia de Pequim

Universidade Médica da Capital

Universidade Normal da Capital

Universidade de Tecnologia do Norte da China

Universidade Vocacional de Ciência e Tecnologia de Pequim

Colégio de Política para Jovens de Beijing

Escolas de ensino médio:

Segunda Escola Secundária Afiliada à Universidade Normal da Capital

Escola Secundária Zhongguancun de Pequim

Escola Experimental Afiliada à Escola de Formação de Professores de Haidian

Escola Secundária Afiliada à Universidade Tsinghua – Campus Rua Xueyuan

Escola Yuying de Pequim

Escola Secundária Afiliada à Universidade Tsinghua – Zhixin

Escola Secundária nº 39 de Pequim

Organização convidada:

Chinese Testing International Co., Ltd.

A feira também contará com uma exposição sobre o exame HSK, teste oficial de proficiência em língua chinesa.

Serviço: Feira “Estude em Pequim, China”

Data: 10 de junho (terça-feira)

10 de junho (terça-feira) Horário: das 10h às 16h (cerimônia de abertura às 10h30)

das 10h às 16h (cerimônia de abertura às 10h30) Local: ESPM – Rua Dr. Álvaro Alvim, 123, Vila Mariana – São Paulo/SP

ESPM – Rua Dr. Álvaro Alvim, 123, Vila Mariana – São Paulo/SP Entrada: gratuita

A presença de instituições de renome e oportunidades de bolsas torna o evento uma chance única para estudantes brasileiros.