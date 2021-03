Universidade na Inglaterra tem bolsas de estudos de mais de R$ 100 mil. Como se candidatar

Gustavo Sumares, do Estudar Fora

Por Gustavo Sumares, do Estudar Fora

A Universidade de Bristol está recebendo inscrições para o programa Think Big Scholarships. As bolsas para a Universidade de Bristol valem tanto para graduação quanto pós-graduação, e seus valores variam de £5.000 até £20.000 por ano de estudo. As inscrições ficam abertas até 29 de março (para graduação) ou 14 de junho (pós).

As bolsas de graduação são válidas para qualquer programa em tempo integral, com exceção dos de Medicina, Odontologia e Veterinária. As de pós-graduação, por sua vez, são válidas para qualquer programa de um ano de duração em tempo integral.

Nos dois casos, os alunos devem já ter se candidatado ao curso desejado, com início previsto para setembro de 2021, e o valor da bolsa é abatido dos custos de tuition do programa escolhido. Para os cursos de graduação, serão oferecidas bolsas de £10.000 e de £5.000. Para pós graduação, serão bolsas de £20.000, de £10.000 e de £5.000.

Candidatura à universidade

A candidatura às bolsas para a Universidade de Bristol deve ser feita online, por meio deste formulário (que vale tanto para as bolsas de graduação quanto de mestrado). Antes de se candidatar à bolsas, no entanto, o candidato precisa já ter se candidatada ao curso ou programa de pós no qual deseja estudar.

Os requisitos para entrar em cada curso ou programa variam. No entanto, há orientações gerais para candidatura que podem ser vistas nesta página. Em geral, eles envolvem comprovação de proficiência em inglês, histórico escolar/acadêmico, CV, carta de motivação e carta de recomendação. Alunos que tenham concluído o ensino médio e tenham uma boa nota no ENEM têm melhores chances de serem aceitos; na pós-graduação, o requisito básico é já ter concluído a graduação.

Candidatura à bolsa

Para o processo de candidatura à bolsa, o candidato vai precisar informar nome, e-mail, nacionalidade, país de residência, grau mais alto de escolaridade, instituição de ensino atual ou mais recente, e detalhes de outras bolsas ou formas de financiamento que pretende usar. Fora isso, o candidato também deve informar o número de sua candidatura no UCAS ou outra plataforma, e o nome do curso ou programa de pós ao qual se candidatou.

O candidato também precisará responder por escrito em inglês a três perguntas, usando até 200 palavras para cada uma. De maneira geral, as perguntas giram em torno de como o aluno pode contribuir para a universidade, por que ele merece a bolsa e como a bolsa vai ajudá-lo em sua vida acadêmica e profissional.

As inscrições devem ser feitas até o dia 29 de março. No caso específico das bolsas de pós-graduação, também é possível se candidatar para uma segunda turma, que recebe inscrições até dia 14 de junho.

Este conteúdo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.