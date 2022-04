Universidade na Austrália oferece bolsas de estudo de até 100%

Mariane Roccelo, do Estudar Fora

A australiana Universidade Monash está com inscrições abertas para bolsas de até 100% para cursos de graduação e pós-graduação.

Garanta o seu lugar entre as melhores do Brasil, entre no Ranking Negócios em Expansão 2022

O programa é voltado para estudantes internacionais com potencial de liderança e que topem ser embaixadores da instituição durante o período de vigência das bolsas.

Os subsídios cobrem 100% dos custos das mensalidades dos cursos e são válidos para todos os programas de graduação e pós-graduação, com exceção das formações em medicina e MBA. Além disso, os bolsistas de graduação devem participar do programa de liderança da universidade, o Monash Minds.

A Monash é uma instituição pública e a maior universidade da Austrália em tamanho. É considerada uma das 100 melhores do mundo pelo QS Ranking e possui forte presença internacional e tradição em pesquisa.

Como concorrer às bolsas de estudo

O critério de seleção dos bolsistas é baseado no mérito acadêmico, o que significa que o histórico escolar e de atividades extracurriculares serão avaliados durante o processo. Para se inscrever, é necessário primeiro ser aprovado em um dos programas oferecidos pela Monash. Todas as etapas de application para estudantes internacionais podem ser conferidas no link (disponível aqui).

A taxa para se inscrever na application da Monash custa $100. Os documentos e informações necessárias para a inscrição são:

Código do curso;

Nome do curso;

Data de início do curso;

Campus;

Cópia dos documentos específicos exigidos por cada curso (certificados, trabalhos relacionados etc.).

Cópia do passaporte;

Certificado de inglês (veja aqui as exigências de fluência em inglês da Monash);

Transcrições oficiais em inglês dos documentos (saiba como traduzir seus documentos aqui);

Após receber a carta de aceitação do programa desejado, o estudante deve preencher o formulário de application específico para as bolsas, que pode ser acessado no link (disponível aqui).

Mais informações sobre as bolsas de 100% neste link (disponível aqui). Além desse programa, a universidade oferece bolsas menores, de até $50.000 (disponíveis aqui).

As datas de inscrição para os subsídios acontecem diversas vezes ao ano. Os próximos períodos de inscrições se encerram nos próximos dias 15 de abril e 30 de julho.

"Bolsas de até 100% para a Monash University, da Austrália" foi originalmente publicado pelo portal Estudar Fora da Fundação Estudar.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.