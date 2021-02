Universidade de Yale oferece mentoria gratuita para jovens cientistas brasileiros

A Universidade de Yale, uma das principais dos Estados Unidos, está com uma iniciativa de mentoria gratuita para desenvolvimento de habilidades em jovens cientistas.

O programa, que começa em março e vai até dezembro de 2021, selecionará 25 estudantes brasileiros de graduação ou mestrado que busquem conhecimento e excelência em ciências biológicas e biomédicas.

Eles participarão de uma série de workshops virtuais e discussões sobre as práticas, estratégias e habilidades necessárias para se tornarem líderes na sua área de pesquisa. Serão abordados assuntos como comunicação efetiva, estratégias de persistência e planejamento de carreira.

A proposta é que os mentorados não apenas recebam orientações práticas, mas possam também explorar diferentes possibilidades de carreira e ingressem na comunidade científica, com oportunidades de networking e acesso a outras experiências profissionais.

Em dezembro, ao final do programa, está previsto o encontro presencial no Seminars in Biomedical Sciences, no Brasil, simpósio internacional realizado com sucesso há vários anos e que tem como objetivo conectar jovens talentos brasileiros a líderes científicos.

Inscrições

Para se inscrever, o candidato deve preencher os seguintes requisitos:

Demonstrar interesse em ciências biológicas ou biomédicas;

ser um estudante de curso de graduação ou mestrado, ou ter recentemente conquistado o mestrado;

não estar inscrito em nenhum programa de PhD nem ter doutorado;

residir no Brasil e planejar continuar no país durante o programa;

ter experiência em pesquisa é um ponto favorável para a admissão.

As inscrições são gratuitas, e poderão ser efetuadas até esta segunda-feira, 1º de fevereiro, a partir deste site.