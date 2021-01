Universidade de Tel Aviv oferece bolsas de estudo exclusivas para brasileiros

A Universidade de Tel Aviv está oferecendo bolsas de estudos exclusivas para brasileiros em seus programas de graduação e pór-graduação, por meio de um fundo chamado Brazilian Scholarship Fund (BSF), um fundo criado pela organização Amigos Brasileiros da Universidade de Tel Aviv. As bolsas podem chegar ao valor integral do curso, dependendo do programa escolhido pelo estudante. As inscrições vão até 31 de maio!

Brasileiros que desejarem cursar o B. Sc. em Engenharia Elétrica e Eletrônica poderão concorrer a bolsas de até 100% do valor do curso. Também são oferecidas bolsas integrais para brasileiros interessados nos cursos de graduação ministrados em hebraico. Brasileiros que quiserem cursar o B.A. em Liberal Arts (curso multidisciplinar em Humanidades) na universidade, por sua vez, podem concorrer a bolsas de até 50% dos valores dos cursos.

O B. Sc. e o B.A. são cursos equivalentes a graduações no Brasil. O primeiro deles foca em engenharia elétrica e eletrônica; o segundo gira em torno de ciências humanas e sociais (saiba mais sobre ele aqui). Há também diversos cursos de graduação ministrados em hebraico, e “Master’s Programs” equivalentes aos nossos mestrados.

Com relação a mestrado, a universidade oferece bolsas de até 50% para dois novos programas: Cyber Politics & Government e Developing Countries. Além disso, a instituição também tem bolsas de até 40% para seu mestrado em Direito Internacional.

Como se candidatar às bolsas da Universidade de Tel Aviv



O processo de candidatura aos programas pode ser feito online, por meio deste link. Para todos os programas, o candidato deve atestar um nível de inglês mínimo, por meio do teste TOEFL (resultado mínimo: 582 para Exame Escrito, 223 para o Exame pelo computador, ou IBT de 89) IELTS (nota 6,5 em todos os componentes, nível B2) ou o Duolingo Online Testing, aceito durante a pandemia (Nota 105). Candidatos interessados nos programas ministrados em hebraico também precisarão atestar hebraico avançado.

Também é necessário fornecer, durante a inscrição, os seguintes documentos:

Um boletim de notas oficial (com Tradução Juramentada)

Essays (quantidade e requisitos específicos por programa)

Cartas de Recomendação (quantidade e requisitos específicos por programa)

Certificado de Aptidão Física

É possível se candidatar a um deles ou conferir requisitos específicos por meio deste link. Para os programas de graduação, normalmente é necessário apresentar a nota das provas SAT ou ACT. Mas durante a pandemia a TAU flexibilizou exigências referente a estes exames e estão aceitando somente a análise de históricos acadêmicos. Também é necessário produzir essays, de acordo com cada programa.

Para a bolsa, é necessário preencher um formulário disponível neste link. Nele, é necessário informar dados pessoais, o programa escolhido, e produzir um texto curto sobre suas conquistas recentes e explicando por que o candidato é a pessoa certa para receber aquela bolsa.

A universidade trabalha, na maioria dos casos, com rolling admissions, o que significa que é possível se candidatar a qualquer momento. Para estudantes que queiram começar em 2021, no entanto, a recomendação é se candidatar até 31 de maio de 2021. A exceção é o mestrado em direito internacional, que tem inscrições só até 15 de março de 2021.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.