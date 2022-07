Universidade de Tel Aviv, em Israel, oferece bolsa de estudos para brasileiros

Por EstudarFora

A Universidade de Tel Aviv oferecendo bolsas de estudos exclusivas para brasileiros em seus programas de graduação, por meio de um fundo chamado Brazilian Scholarship Fund (BSF), um fundo criado pela organização Amigos Brasileiros da Universidade de Tel Aviv.

Através do programa, são oferecidas bolsas de 50% para brasileiros interessados nos cursos de graduação ministrados em hebraico. Além disso, os programas B.A. em Liberal Arts (curso multidisciplinar em Humanidades, oferecido em inglês), International BA in Management & Liberal Arts e Dual Degree in Liberal Arts (que inclui um intercâmbio nos Estados Unidos durante a graduação), por sua vez, oferecem a bolsas de até 50%.

Com relação ao mestrado, a universidade oferece bolsas de até 50% para uma série de programas, incluindo dois programas novos: Cyber Politics & Government e Developing Countries. Além disso, a instituição também tem bolsas de até 40% para seu mestrado em Direito Internacional.

Como se candidatar às bolsas da Universidade de Tel Aviv



O processo de candidatura aos programas pode ser feito online. Para todos os programas, o candidato deve atestar um nível de inglês mínimo, por meio do teste TOEFL (resultado mínimo: 582 para Exame Escrito, 223 para o Exame pelo computador, ou IBT de 89) IELTS (nota 6,5 em todos os componentes, nível B2) ou o Duolingo Online Testing (Nota 105). Candidatos interessados nos programas ministrados em hebraico também precisarão atestar hebraico avançado.

Também é necessário fornecer, durante a inscrição, os seguintes documentos:

Um boletim de notas oficial (com Tradução Juramentada)

Essays (quantidade e requisitos específicos por programa)

Cartas de Recomendação (quantidade e requisitos específicos por programa)

Certificado de Aptidão Física

É possível se candidatar a um deles ou conferir requisitos específicos por meio deste link. Para os programas de graduação, normalmente é necessário apresentar a nota das provas SAT ou ACT. Mas durante a pandemia a TAU flexibilizou exigências referente a estes exames e estão aceitando somente a análise de históricos acadêmicos. Também é necessário produzir essays, de acordo com cada programa.

Para a bolsa, é necessário preencher um formulário disponível neste link. Nele, é necessário informar dados pessoais, o programa escolhido, e produzir um texto curto sobre suas conquistas recentes e explicando por que o candidato é a pessoa certa para receber aquela bolsa. A universidade trabalha, na maioria dos casos, com rolling admissions, o que significa que é possível se candidatar a qualquer momento.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.