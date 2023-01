Universidade da Austrália oferece bolsa de R$ 35 mil para estudantes; veja como se inscrever

Essa bolsa de estudos vale tanto para estudantes da graduação ou da pós-graduação que estejam começando seus estudos na universidade. Portanto, não existe data limite para aplicar e o edital fica aberto durante todo o ano.

O objetivo é reconhecer a excelência acadêmica de estudantes internacionais. Por isso mesmo, a bolsa de estudos VCIS será destinada para alunos talentosos e com potencial que pretendem cursar um bacharelado ou mestrado na Universidade Macquarie.

O valor do repasse financeiro será de até AU$ 10 mil — o que indica cerca de R$ 35.844. O dinheiro será descontado diretamente nas anuidades da universidade e, dessa forma, ainda cabe ao aluno bolsista arcar com seus demais gastos pessoais, como alimentação e moradia.

Caso o valor não seja suficiente para suprir toda a anuidade, também será responsabilidade do aluno pagar as tarifas remanescentes.

Por exemplo, para cursar o bacharelado em direito na Universidade Macquarie, é preciso desembolsar cerca de AU$ 42 mil. Dessa forma, a bolsa para um estudante de direito é apenas parcial.

A instituição disponibiliza uma calculadora que estima o custo de cada programa de ensino e a ferramenta pode ser acessada aqui.

Como os bolsistas são escolhidos

De acordo com a própria Universidade Macquarie, essa é uma bolsa bastante competitiva. A seleção dos estudantes contemplados será feita baseada no mérito acadêmico e pelas notas obtidas.

Todos os estudantes internacionais aprovados para um curso em tempo integral de graduação ou pós podem concorrer. A exceção são alunos de Graduate Certificates ou de cursos Global MBA; esses estudantes não são elegíveis.

Além de ser um estudante estrangeiro, será preciso apresentar bons resultados, seja na graduação para candidatos ao mestrado, seja no ensino médio para interessados no bacharelado.

É obrigatório:

Não ser um cidadão da Austrália, Nova Zelândia ou ter residência permanente por lá;

Alcançar um Weighted average mark (WAM) mínimo equivalente a 65 para a pós-graduação; ou 85 para a graduação;

Começar os estudos no semestre e ano indicados na bolsa de estudos;

Cumprir os requisitos de inglês exigidos pela universidade (geralmente IELTS 6.5);

Ser aprovado para um dos cursos oferecidos.

Quais cursos são elegíveis para a bolsa de estudos

Todos os cursos de graduação e pós são elegíveis para bolsistas internacionais na Universidade Macquarie na Austrália. As oportunidades válidas são das seguintes áreas:

Negócios;

Educação;

Engenharia;

Direito;

Ciências;

Medicina e saúde;

Artes e ciências sociais;

Tecnologia de informação;

Línguas e linguística;

Mídia, comunicação e artes cênicas;

Psicologia e ciência cognitiva;

Segurança, inteligência e criminologia.

A lista completa de cursos de graduação e de pós fica disponível no site oficial da universidade australiana.

Como se inscrever

O primeiro passo é aplicar para um dos cursos da Macquarie University. Esse processo pode ser feito diretamente pelo site da instituição.

Após a aprovação, com o código de identificação do estudante (número de oito dígitos do student ID), o estudante vai preencher um formulário de inscrição à parte.

Geralmente, leva cerca de quatro semanas para a aplicação para a bolsa de estudos ser avaliada.

Conheça a Universidade Macquarie

A Universidade Macquarie é uma instituição pública da Austrália. Fundada em 1964, seu campus principal fica localizado no Sydney North Ryde.

Anualmente, a instituição investe cerca de AU$ 6 milhões em bolsas de estudos e mais de 750 alunos são contemplados por bolsas e subsídios.

Ela está entre as 15 melhores da Austrália e figura como a 195ª melhor do mundo na edição mais recente do QS Ranking. Esse é um estudo que, todos os anos, avalia as universidades através de indicadores como reputação e empregabilidade.

