Unilever retoma Programa de Trainee com salário de R$ 17 mil. Inscrições abertas até 22 de outubro

A Unilever, dona de marcas como OMO, Dove, Rexona e Hellmann’s, anunciou a retomada do seu Programa de Trainee após quatro anos de pausa. Mas, desta vez, o formato é diferente: em vez de focar exclusivamente em recém-formados, a companhia abriu as portas para talentos que já atuam no mercado, com experiência de dois a cinco anos, e que desejam acelerar sua jornada rumo a posições de liderança.

Com inscrições abertas até 22 de outubro, o programa oferece 12 vagas nas áreas de Marketing, Trade Marketing e Vendas, Supply Chain e Finanças, distribuídas entre São Paulo, Vinhedo e Indaiatuba (SP).

A seleção tem início em setembro e os aprovados começam em fevereiro de 2026.

Carreira acelerada

O grande diferencial do novo modelo está na proposta de acelerar carreiras. Em até três anos, os participantes poderão chegar a cargos de gerente — mas, dependendo do desempenho, a promoção pode ocorrer já a partir de 18 meses de programa.

“Redefinimos nosso posicionamento para atrair, reconhecer e acelerar a carreira de profissionais que já estão no mercado e que têm potencial de se tornarem líderes do futuro”, afirma Petr Hon, diretor de Recursos Humanos da Unilever Brasil. “Em um mundo que muda rapidamente, as organizações não podem esperar.”

Além do acompanhamento próximo de gestores, os trainees terão mentoria direta de diretores e vice-presidentes da companhia.

Salário e benefícios

O programa oferece salário de R$ 17 mil, além de um pacote robusto de benefícios: vale-refeição, auxílio-transporte, convênio médico e odontológico, seguro de vida, vale bem-estar, incentivo para cursos e idiomas e suporte na retificação de documentos de pessoas trans.

Petr Hon, diretor de Recursos Humanos da Unilever Brasil: “Redefinimos nosso posicionamento para atrair, reconhecer e acelerar a carreira de profissionais que já estão no mercado e que têm potencial de se tornarem líderes do futuro” (Unilever/Divulgação)

“Talento sem rótulos”

Para comunicar o novo posicionamento, a campanha criada pela agência Euphoria Creative trouxe o conceito “Talento sem Rótulos”, que busca romper com a ideia de que apenas um perfil “tradicional” pode ocupar vagas de trainee. A inspiração veio das próprias marcas da Unilever, que mesmo sem rótulo são facilmente reconhecidas.

“As marcas da Unilever são tão icônicas que é possível reconhecê-las mesmo sem rótulos. Inspirados nisso, criamos o conceito ‘Talento sem Rótulos’, que celebra o valor único de cada talento”, diz Marcelo Rizério, cofundador e CCO da Euphoria Creative.

Quais são os pré-requisitos?

Formação superior concluída entre dezembro de 2020 e dezembro de 2025; inglês avançado; disponibilidade para mudança e atuação em formato híbrido.

Os candidatos precisam residir em São Paulo, Vinhedo ou Indaiatuba (SP).

Como se inscrever?

Inscrições: de 25 de setembro a 22 de outubro no site da Unilever

de 25 de setembro a 22 de outubro no site da Unilever Início do programa: fevereiro de 2026

Veja também: O trainee que virou CEO: a história que você não conhece sobre o presidente da Nestlé Brasil