Unilever lança desafio para universitários negros de qualquer curso

A Unilever abriu as inscrições para o AfroCamp, desafio de inovação focado em estudantes de graduação autodeclarados pretos e pardos.

Além de ser um preparo para o mercado de trabalho, com treinamentos e mentorias online, os jovens trabalharão em grupos para solucionar um problema real de negócio. O jogo de inovação dá uma nova experiência para colocar no currículo e os ganhadores ainda levarão cinco notebooks para casa.

A iniciativa da Unilever partiu do grupo de afinidade étnico-racial AfroLever e a seleção será feita em parceria com a consultoria HUB On Demand.

Segundo Isabela Albuquerque, trainee de marketing e integrante do AfroLever, o desafio serve para encorajar os jovens pretos a perseguir seus sonhos e os prepara para o mercado de trabalho.

“Há muitas pessoas com talentos natos, que só precisam de uma oportunidade de desenvolvimento para crescer profissionalmente e se destacar. A Unilever quer encontrar essas pessoas e mostrar inúmeras possibilidades de crescimento”, diz ela.

A empresa aceitará candidatos de todo o Brasil e de qualquer curso. Para participar, os jovens precisam ter disponibilidade entre os dias 13 e 30 de novembro e ter formação prevista entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022. Não será exigido conhecimento de inglês.

O programa dura duas semanas e serão 25 vagas. Além da inscrição, os candidatos passam por uma segunda fase de entrevistas na seleção.

Programas focados em estudantes e recém-formados pretos e pardos de todo o Brasil causaram polêmica entre o público no último mês. Mas a comoção só teve o efeito de despertar mais o interesse para a mudança que a empresa queria provocar: atrair talentos e diversidade para o programa que forma as lideranças do futuro na empresa.

O programa da Bayer, cujas inscrições terminam nesta quarta, já teve mais de 10.000 inscritos. Alguns meses antes, o programa de estágio da Ambev com foco em negros também mostrou a força que um trabalho bem-feito de atração de talentos pode ter: eles tiveram mais de 25.000 inscrições para cerca de 80 vagas.

E a iniciativa da Unilever continua essa onda de ações afirmativas das empresas para incentivar a atração de diversidade.

“É importante e extremamente necessário investir no desenvolvimento de talentos, oferecendo oportunidades, mentorias e outras ferramentas para encorajar esses jovens a mostrar todo o potencial que têm, rompendo barreiras que os impedem de avançar”, afirma Luciana Paganato, vice-presidente de recursos humanos da Unilever.

As inscrições para o desafio vão até o dia 26 de outubro pelo site.