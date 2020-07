Unilever abre vagas para programa de estágio 100% virtual

A Unilever lança hoje seu projeto piloto de estágio 100% virtual e procura atrair estudantes do Norte e Nordeste, saindo das capitais e expandindo a oportunidade para quem mora nas regiões.

O objetivo é aumentar a diversidade e pluralidade de perfis dentro da empresa ao tornar as vagas mais acessíveis.

“É parte de um desafio que colocamos há muito tempo: como integrar o Brasil? Queremos dar oportunidades para pessoas distantes geograficamente de nós. Esse é um programa que fala de equidade, vamos começar o projeto pelo norte e nordeste. Depois, queremos ir para o Brasil inteiro”, conta Julio Campos, vice-presidente de Vendas da Unilever.

Para o executivo, a iniciativa aprimora a porta de entrada da empresa para profissionais no início de carreira, agora considerando as competências do futuro e com foco específico no ambiente digital.

O programa já está com as inscrições abertas e aceita candidatos de qualquer curso de ensino superior. E não é necessário ter conhecimento de inglês.

A novidade é uma iniciativa da área de vendas, que já trouxe outras inovação para o RH como o projeto de estágio para profissionais acima de 50 anos.

No novo programa (que não tem limite de idade), os selecionados agora vão atuar em home office e terão acesso a mentorias, ferramentas e experiências focadas em desenvolver habilidades digitais, como e-commerce, trade marketing online e analytics.

Toda a seleção será online, com uso de inteligência artificial, conversa às cegas com gestor e dinâmica de grupo. A empresa vai focar mais nas experiências de vida dos estudantes do que no currículo.

Segundo Campos, eles esperam mais de 3 mil inscrições no programa e buscam pessoas com perfil analítico e habilidade de colaboração. A área de RH já está preparando os gestores da Unilever para receber os estudantes no ambiente virtual e acompanhar seu desenvolvimento na empresa.

E as inscrições duram apenas uma semana. Os interessados podem se candidatar até o dia 31 de julho pelo site.