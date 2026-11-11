Única brasileira entre as mais poderosas do mundo comanda banco que financia o agro latino-americano

Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil: “Vivi uma sucessão de situações de preconceito, de racismo, de dúvidas em relação à minha capacidade de gerir o banco” (Leandro Fonseca/Exame)
Redatora de Carreira e Negócios
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 13h59.
Tarciana Medeiros é a única brasileira na lista das 100 mulheres mais poderosas do mundo de 2025, da Forbes. Aparece em 18º lugar, à frente de nomes como MacKenzie Scott e Melinda French Gates. Ela preside o Banco do Brasil, o banco mais antigo do país e o segundo maior da América Latina, e é a primeira mulher a ocupar o cargo desde a fundação da instituição, em 1808.
Não é a primeira vez que ela aparece nesse tipo de ranking. Em 2026, ela entrou na lista de mulheres mais poderosas da Fortune, que destaca justamente a forma como ela conduziu o banco no período mais difícil da sua gestão.
Para executivas que miram a alta liderança, a trajetória dela mostra três coisas: uma carreira inteira construída dentro da mesma empresa, a gestão de uma crise de crédito e o comando de uma empresa que responde ao mesmo tempo ao governo e ao mercado.
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Tarciana entrou no Banco do Brasil em 2000, mas antes, tinha sido professora. Começou como gerente de relacionamento em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, e passou por agências em Itabuna, João Pessoa e Belém antes de chegar à superintendência comercial da BB Seguros, entre 2015 e 2017.
Depois veio a área de crédito e financiamento e, em 2021, a diretoria responsável por varejo, pequenas empresas e pessoas físicas. Em janeiro de 2023, assumiu a presidência por indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 23 anos de casa.
É um percurso pouco comum no topo. Conselhos e acionistas costumam buscar CEOs fora da empresa, e mulheres que chegam ao cargo máximo depois de passar por quase todas as áreas do negócio ainda são exceção.
O Banco do Brasil é o maior financiador do agronegócio no país, setor que responde por quase um quarto do PIB brasileiro, segundo a Bloomberg. Essa posição, que sempre foi uma vantagem do banco, virou o principal problema da gestão dela em 2025.
Eventos climáticos e juros altos fizeram a inadimplência no campo disparar. A taxa de atraso acima de 90 dias nos empréstimos ao agro chegou a 6,09% no fim do ano, e o lucro líquido ajustado de 2025 caiu 45,4%, para R$ 20,6 bilhões, segundo a Fortune. A própria executiva chamou 2025 de o ano mais difícil de sua carreira.
Em agosto de 2025, a executiva informou que, de uma carteira de mais de 600 mil clientes no agro, cerca de 20 mil estavam inadimplentes, segundo a Reuters, e que 74% desses devedores nunca tinham atrasado um pagamento até dezembro de 2023.
A recuperação começou no quarto trimestre. O lucro ajustado subiu 51,7% em relação ao trimestre anterior, para R$ 5,7 bilhões, e superou em mais de 26% a expectativa dos analistas, de acordo com a Fortune.
O Banco do Brasil é controlado pela União e tem ações negociadas na bolsa. Na prática, a presidente precisa atender a duas cobranças: a do governo, que usa o banco para executar políticas públicas como o crédito ao agro, e a dos acionistas minoritários, que cobram rentabilidade e solidez.
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A tensão ficou clara em 2026. Diante da pressão para renegociar dívidas de produtores rurais, analistas voltaram a discutir o risco de bancos estatais serem usados para objetivos políticos às custas do balanço, segundo a Bloomberg.
No mesmo período, o banco pediu ao Ministério da Fazenda para adiar R$ 1,8 bilhão em pagamentos ao Tesouro, uma medida que a executiva descreveu como parte de uma gestão “prudente” de capital.
Esse tipo de equilíbrio passa pelo conselho de administração. Nas estatais, a Lei 13.303/2016 exige que pelo menos 25% dos conselheiros sejam independentes, com o objetivo de proteger a empresa de interferências que prejudiquem o seu interesse de longo prazo.
A carreira de Tarciana junta temas que os conselhos de administração discutem o tempo todo: gestão de riscos, ciclos econômicos, relação com acionistas de interesses diferentes e decisões tomadas sob pressão pública. A Fortune também destaca a modernização do banco, que hoje tem mais de 700 modelos de inteligência artificial em operação.
A presença feminina nesse nível ainda é pequena. No Brasil, as mulheres ocupam 18,7% das cadeiras em conselhos de administração, segundo o Spencer Stuart Board Index 2025. No mundo, só 8,4% dos boards são presididos por mulheres, de acordo com a Deloitte.
Em mais de dois séculos de história do banco, ela foi a primeira mulher a chegar à presidência, depois de passar por agências no Nordeste e no Norte e por quase todas as áreas do negócio.
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