Única brasileira entre as mais poderosas do mundo comanda banco que financia o agro latino-americano

Tarciana Medeiros é a única brasileira na lista das 100 mulheres mais poderosas do mundo de 2025, da Forbes. Aparece em 18º lugar, à frente de nomes como MacKenzie Scott e Melinda French Gates. Ela preside o Banco do Brasil, o banco mais antigo do país e o segundo maior da América Latina, e é a primeira mulher a ocupar o cargo desde a fundação da instituição, em 1808.

Não é a primeira vez que ela aparece nesse tipo de ranking. Em 2026, ela entrou na lista de mulheres mais poderosas da Fortune, que destaca justamente a forma como ela conduziu o banco no período mais difícil da sua gestão.

Para executivas que miram a alta liderança, a trajetória dela mostra três coisas: uma carreira inteira construída dentro da mesma empresa, a gestão de uma crise de crédito e o comando de uma empresa que responde ao mesmo tempo ao governo e ao mercado.

Governança, riscos e decisões sob pressão estão no centro do ABP-W, programa da Saint Paul para executivas que se preparam para o conselho. Conheça o programa

Carreira construída dentro do banco

Tarciana entrou no Banco do Brasil em 2000, mas antes, tinha sido professora. Começou como gerente de relacionamento em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, e passou por agências em Itabuna, João Pessoa e Belém antes de chegar à superintendência comercial da BB Seguros, entre 2015 e 2017.

Depois veio a área de crédito e financiamento e, em 2021, a diretoria responsável por varejo, pequenas empresas e pessoas físicas. Em janeiro de 2023, assumiu a presidência por indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 23 anos de casa.

É um percurso pouco comum no topo. Conselhos e acionistas costumam buscar CEOs fora da empresa, e mulheres que chegam ao cargo máximo depois de passar por quase todas as áreas do negócio ainda são exceção.

O teste do crédito rural

O Banco do Brasil é o maior financiador do agronegócio no país, setor que responde por quase um quarto do PIB brasileiro, segundo a Bloomberg. Essa posição, que sempre foi uma vantagem do banco, virou o principal problema da gestão dela em 2025.

Eventos climáticos e juros altos fizeram a inadimplência no campo disparar. A taxa de atraso acima de 90 dias nos empréstimos ao agro chegou a 6,09% no fim do ano, e o lucro líquido ajustado de 2025 caiu 45,4%, para R$ 20,6 bilhões, segundo a Fortune. A própria executiva chamou 2025 de o ano mais difícil de sua carreira.

Em agosto de 2025, a executiva informou que, de uma carteira de mais de 600 mil clientes no agro, cerca de 20 mil estavam inadimplentes, segundo a Reuters, e que 74% desses devedores nunca tinham atrasado um pagamento até dezembro de 2023.

A recuperação começou no quarto trimestre. O lucro ajustado subiu 51,7% em relação ao trimestre anterior, para R$ 5,7 bilhões, e superou em mais de 26% a expectativa dos analistas, de acordo com a Fortune.

Duas cobranças ao mesmo tempo

O Banco do Brasil é controlado pela União e tem ações negociadas na bolsa. Na prática, a presidente precisa atender a duas cobranças: a do governo, que usa o banco para executar políticas públicas como o crédito ao agro, e a dos acionistas minoritários, que cobram rentabilidade e solidez.

O Advanced Boardroom Program for Women reúne formação em governança e uma rede de mais de 600 executivas de grandes empresas. Saiba mais sobre a formação

A tensão ficou clara em 2026. Diante da pressão para renegociar dívidas de produtores rurais, analistas voltaram a discutir o risco de bancos estatais serem usados para objetivos políticos às custas do balanço, segundo a Bloomberg.

No mesmo período, o banco pediu ao Ministério da Fazenda para adiar R$ 1,8 bilhão em pagamentos ao Tesouro, uma medida que a executiva descreveu como parte de uma gestão “prudente” de capital.

Esse tipo de equilíbrio passa pelo conselho de administração. Nas estatais, a Lei 13.303/2016 exige que pelo menos 25% dos conselheiros sejam independentes, com o objetivo de proteger a empresa de interferências que prejudiquem o seu interesse de longo prazo.

Por que a trajetória dela importa para quem mira o board

A carreira de Tarciana junta temas que os conselhos de administração discutem o tempo todo: gestão de riscos, ciclos econômicos, relação com acionistas de interesses diferentes e decisões tomadas sob pressão pública. A Fortune também destaca a modernização do banco, que hoje tem mais de 700 modelos de inteligência artificial em operação.

A presença feminina nesse nível ainda é pequena. No Brasil, as mulheres ocupam 18,7% das cadeiras em conselhos de administração, segundo o Spencer Stuart Board Index 2025. No mundo, só 8,4% dos boards são presididos por mulheres, de acordo com a Deloitte.

Em mais de dois séculos de história do banco, ela foi a primeira mulher a chegar à presidência, depois de passar por agências no Nordeste e no Norte e por quase todas as áreas do negócio.

A turma do ABP-W passa por análise curricular e entrevista individual com a diretora Christiane Aché. Conheça a proposta do programa