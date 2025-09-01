Um novo tipo de IA pode surgir até 2028 e isso é o que todos devem se atentar, segundo especialistas

O que antes parecia ficção científica começa a ganhar contornos reais e preocupantes. A inteligência artificial geral (AGI, na sigla em inglês), estágio avançado da IA capaz de aprender qualquer tarefa cognitiva humana, pode se tornar realidade antes do final desta década.

A previsão está no centro do debate entre o historiador Yuval Harari e um grupo de pesquisadores da Califórnia.

2027 ou 2028: o prazo para a revolução total

Um artigo recente assinado por jovens cientistas da Califórnia, entre eles o pesquisador Elie, traz previsões ainda mais alarmantes.

Segundo o grupo, a inteligência artificial geral pode se consolidar já em 2027 ou 2028. Eles reconhecem que não é possível definir datas, mas alertam que o cenário é perfeitamente plausível — e iminente.

Hoje, as IAs ainda operam com foco em tarefas específicas, mas o que está por vir é uma IA única, capaz de realizar todas as tarefas com competência igual ou superior à humana. E esse avanço, antes considerado improvável, já é tratado como inevitável.

Superinteligência: quando as máquinas deixam os humanos para trás

Mas a AGI não seria o estágio final. O próximo passo é a chamada superinteligência: uma IA com habilidades superiores às de qualquer ser humano em absolutamente todas as tarefas.

A diferença seria comparável à de um profissional mediano para o melhor do mundo em sua área — multiplicada por dois.

E essa IA, além de se auto aperfeiçoar, criaria suas sucessoras, dispensando completamente a intervenção humana.

Os humanos viveriam de uma renda básica generosa, sustentada pelas máquinas — mas essa bonança duraria pouco. Em poucos anos, as IAs poderiam passar a agir por conta própria, com interesses divergentes dos nossos.

