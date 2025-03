Um fantástico escritório na Paulista: Swile inaugura novo espaço para trabalhar – e viver

Imagine chegar no trabalho e ter um horário agendado com uma manicure? Ou ter aula de yoga ou massagem programada - totalmente gratuitos? Imagina que o tempo de 2 horas até o trabalho vai se tornar um trajeto curto, porque o escritório agora está mais perto do metrô. Esse é o cenário que os funcionários da Swile Brasil, empresa de benefícios flexíveis com sede na França, vão se deparar com o novo escritório da companhia, que foi inaugurado nesta segunda-feira, 17, na região da Avenida Paulista, em São Paulo.

A nova sede da companhia foi projetada para ser mais do que um simples local de trabalho: o local foi projetado para ser uma extensão da casa dos funcionários. A empresa, que já trabalhava no modelo híbrido 3x2 pós-pandemia (3 dias presenciais e 2 dias home-office), agora oferece um ambiente que busca incentivar conexões e a melhora da experiência presencial.

“Quando percebemos uma diminuição na frequência dos funcionários no escritório, realizamos um estudo de geolocalização e descobrimos que 62% deles levavam mais de duas horas para chegar. Isso afetava a rotina e a motivação. Então, decidimos mudar para uma localização mais central, próxima a metrôs e ônibus”, conta Júlio Brito, CEO da Swile Brasil.

Com pequenos ambientes temáticos, as salas de reunião receberam nomes de expressões francesas populares no Brasil, como “Tête-à-Tête”, “Dejà Vu” e “Santé”. Já as salas maiores homenageiam a conexão entre Brasil e França, trazendo nomes como “Corais”, “Dunas” e “Ventos”.

“O escritório foi pensado com inspiração na sede da empresa em Paris, inclusive no uso de materiais sustentáveis como madeira e cordas”, diz Brito. No entanto, a Swile Brasil fez questão de adicionar elementos exclusivos, como espaços de treinamento que podem se transformar em auditório, um estúdio para transmissões ao vivo e um vestiário para quem quiser chegar de bicicleta ao trabalho.

Dias de Conexão: a nova forma de trabalhar

A Swile Brasil manteve seu modelo de trabalho híbrido 3x2, mas decidiu transformar os dias presenciais em verdadeiras experiências. “O funcionário não pode chegar ao escritório e ter a mesma rotina de casa. Queremos que ele viva algo diferente. Por isso, criamos os 'Dias de Conexão', nos quais incentivamos interações mais fluidas, reuniões de time e momentos de troca”, afirma Josiane Lima, diretora de RH da Swile Brasil que liderou as mudanças no novo escritório.

Para garantir que os dias no presencial sejam atraentes, a empresa investiu em atividades como aulas de mindfulness, yoga e funcional, além de pequenas surpresas diárias. “Teremos dias com algodão doce, carrinho de picolé, serviços de manicure, cortes de cabelo e até uma costureira para ajustes de roupas”, conta Lima. Em datas especiais, como Dia das Mães e Dia dos Pais, lojinhas serão montadas no escritório para facilitar a rotina dos funcionários.

Outro diferencial é a iniciativa “Sister Root”, voltada para fortalecer o networking entre mulheres da empresa. Inspirada no ambiente de vendas, tradicionalmente dominado por homens, a ideia é criar conexões autênticas entre as funcionárias para que elas possam se apoiar e se fortalecer mutuamente na carreira.

Um escritório para trabalhar – e viver

A Swile também implementou facilidades para tornar a jornada dos funcionários mais prática. Além dos serviços oferecidos nos "Dias de Conexão", a empresa firmou parcerias com estabelecimentos da região para oferecer descontos exclusivos.

“Queremos que o funcionário sinta que seu dia no escritório é produtivo e prazeroso. Estamos até estudando um mercado interno para que possam fazer compras sem enfrentar o trânsito de São Paulo”, diz Lima.

Para Brito, reforçar a proximidade com os funcionários é essencial, tanto que ele mesmo não terá uma sala exclusiva. "Eu gosto de estar integrado com o time, captar insights e entender melhor as expectativas e necessidades. Pessoas gostam de se sentir importantes e precisam de espaços que favoreçam a integração e a felicidade”, afirma.

Com 225 funcionários no Brasil, a Swile não descarta futuras expansões, mas reforça que o novo escritório é um marco para a empresa. “Este espaço simboliza uma nova era para a Swile. Somos uma empresa global, com uma plataforma global, que já entendeu onde pode se diferenciar. Estamos aqui para ficar, crescer e transformar a relação com o trabalho”, afirma Lima.