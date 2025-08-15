Carreira

Um em 1 milhão: a estratégia que faz um currículo ser escolhido, segundo especialista

Criar uma marca pessoal baseada em confiança e credibilidade pode ser o diferencial entre passar despercebido ou se tornar uma referência no mercado; especialista ensina como construir uma

(Getty Images/Reprodução)

Guilherme Santiago
Content Writer

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 10h58.

Uma única vaga pode atrair milhares de candidatos. E isso faz parte do jogo, especialmente em um mercado competitivo. Mas há um caminho para driblar a concorrência.

David Rosenstein, estrategista de talentos e coach de carreira, defende que profissionais em busca de ascensão devem apostar na construção de uma marca pessoal sólida baseada em confiança e credibilidade.

Segundo um artigo publicado pelo especialista em CNBC Make It, essa estratégia tem se mostrado um diferencial incontornável.

Opinião de quem vive isso na prática

Durante uma conversa com um recrutador de uma grande empresa de tecnologia, Rosenstein percebeu que um padrão em processos seletivos: mais de mil pessoas candidatas para um único cargo, sendo que cerca de 50 foram indicadas por colegas internos.

No entanto, apenas 10 delas tiveram alguém que se prontificou a escrever ou falar pessoalmente em sua defesa. Esses foram os primeiros profissionais com quem o recrutador conversou.

Para ele, o segredo está na reputação profissional. Mais do que saber fazer, Rosenstein defende que é preciso que os outros saibam — e acreditem — que você entrega o que promete.

"Quando você cria uma marca pessoal forte baseada em credibilidade e confiança, você se torna um ímã de oportunidades"David Rosenstein, estrategista de talentos e coach de carreira

Quando a confiança vira vantagem competitiva

A construção de confiança exige ações simples, mas contínuas, explica Rosenstein. Veja algumas recomendações:

  • Lembrar de detalhes em conversas
  • Fazer perguntas específicas
  • Cumprir prazos e entregar o prometido — mesmo em tarefas menores.

Para ele, essas atitudes vão sedimentando uma imagem de profissional confiável.

Isso é ainda mais relevante quando se ocupa posições de liderança, onde a reputação de um gestor pode influenciar diretamente a retenção de talentos, a imagem da equipe e até decisões estratégicas da organização.

Liderar é ser lembrado — positivamente

A construção de uma marca pessoal forte não é apenas uma questão de autopromoção. Trata-se de gerenciar ativamente a percepção que o mercado tem sobre você — algo essencial para quem deseja crescer na carreira e ocupar posições de liderança.

Em um cenário onde cada decisão de contratação envolve múltiplas variáveis, a reputação pode ser o diferencial definitivo. Ser lembrado como alguém confiável, que entrega resultados e contribui com o coletivo, transforma seu nome em sinônimo de valor.

E isso não se constrói da noite para o dia — mas com ações consistentes, intencionais e visíveis.

