Um clique errado custou US$ 800 mil a uma empresa – e a reação do executivo virou lição de gestão

Executivos acostumados a lidar com metas agressivas e pressão por resultados sabem que decisões rápidas frequentemente convivem com margens de erro.

Foi nesse ambiente que Alex Levin, hoje cofundador e CEO da startup de inteligência artificial Regal, enfrentou um episódio que consumiu US$ 800 mil do orçamento de marketing de uma empresa onde atuava como vice-presidente sênior.

O episódio se transformou em um estudo interno sobre responsabilidade executiva, controle de risco e gestão de erros dentro de equipes.

Na época, a empresa em que Levin trabalhava estava preparando o lançamento de um novo serviço e precisava recrutar rapidamente profissionais suficientes para atender a demanda prevista.

O executivo recebeu um orçamento próximo de US$ 1 milhão para a campanha de aquisição. A estratégia envolvia publicidade digital no Google para atrair trabalhadores interessados em se cadastrar na plataforma. O cronograma apertado elevou a pressão sobre o time responsável pela operação. As informações foram retiradas de Business Insider.

Aprenda como decisões estratégicas constroem uma carreira de liderança. Inscreva-se gratuitamente na masterclass com Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual

O erro operacional que ampliou o gasto

Durante a execução da campanha, um detalhe técnico passou despercebido. Um integrante da equipe não ativou o limite diário de investimento na plataforma de anúncios.

O resultado apareceu semanas depois, quando a conta de anúncios havia consumido cerca de US$ 800 mil adicionais em um único mês, com retorno considerado baixo para o investimento realizado.

Levin afirma que a responsabilidade final era sua. Ao perceber a falha, o executivo optou por reportar imediatamente o problema à liderança da empresa, segundo ele, a primeira reação foi solicitar uma reunião com o fundador da companhia para explicar o ocorrido e detalhar a origem do gasto inesperado.

Apesar do impacto financeiro, o episódio não resultou em demissão, a empresa terminou o período com resultados de receita acima das metas previstas, embora o executivo reconheça que o desempenho poderia ter sido ainda melhor sem a falha.

Da sala de estágio à liderança máxima do BTG Pactual. Inscreva-se gratuitamente e conheça as decisões que marcaram essa trajetória

A gestão do erro em ambientes de crescimento

A experiência passou a influenciar a forma como Levin conduz equipes. Hoje, na Regal, ele afirma que incentiva colaboradores a reportar problemas rapidamente. Na visão do executivo, atrasar a comunicação de um erro aumenta o custo da correção.

O episódio também reforçou uma distinção importante em ambientes de inovação. Erros inéditos fazem parte de projetos que exploram novas ferramentas ou estratégias.

Entenda como decisões certas constroem uma carreira que chega ao topo

O Na Prática convida você a aprofundar sua visão sobre liderança, carreira e escolhas estratégicas.

Na masterclass online e gratuita com Roberto Sallouti, CEO e membro do Conselho de Administração do BTG Pactual, você vai conhecer as decisões que marcaram sua trajetória — do estágio à principal posição executiva de um dos maiores bancos de investimento da América Latina.

Ao se inscrever, você terá acesso a:

Como tomar decisões com visão de longo prazo em ambientes de alta pressão

O que diferencia quem cresce dentro das empresas de quem fica pelo caminho

Como equilibrar resultados, ética e cultura ao liderar negócios complexos

Aprendizados práticos de quem construiu uma carreira intraempreendedora de sucesso

As inscrições são gratuitas. CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE AGORA