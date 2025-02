“Um bom líder precisa falar, mas também saber ouvir”, diz presidente do Grupo Boticário

"Nosso crescimento só acontece quando temos coragem de enfrentar desafios e abraçar mudanças." Essa frase guia a trajetória e a mentalidade de Fernando Modé, que em 2021 aceitou o desafio de assumir a presidência do Grupo Boticário, empresa onde trabalha desde 1999. Modé sucedeu a Artur Grynbaum, que liderou a companhia por mais de 13 anos e hoje ocupa a vice-presidência do Conselho da companhia.

À EXAME, o CEO compartilha suas lições de carreira, os desafios e os investimentos da companhia que está presente em 40 países, mas que cresce especialmente no Brasil.

O filho do farmacêutico que virou CEO

Nascido na capital de São Paulo, mas criado em Guarulhos, Fernando Modé cresceu vendo a sua mãe trabalhar como professora em escolas do bairro, mas foi em meio às prateleiras de uma farmácia de bairro, onde seu pai trabalhava como farmacêutico, que ele conheceu o mundo dos negócios. A experiência o aproximou do mundo do trabalho desde cedo e lhe deu uma visão privilegiada sobre a dinâmica do varejo brasileiro. "Entender a diversidade das pessoas e o ambiente real em que elas vivem foi fundamental para minha formação profissional", conta.

Aos 19 anos, Modé fez sua primeira grande mudança de carreira. Inicialmente, ingressou no curso de Engenharia de Produção na UFSCar, mas, após dois anos, percebeu que seu caminho estava nas ciências humanas. Foi então que ele decidiu recomeçar e apostou no curso de Direito, sempre com o objetivo de atuar em empresas. "Eu queria trabalhar dentro das organizações, entender seus processos e ajudar a expandir", afirma.

Seu primeiro grande desafio profissional veio na Iochpe Maxion S/A, multinacional de produção de rodas automotivas, onde ingressou como advogado júnior e, em apenas dois anos, se tornou o principal nome do setor. “A capacidade de transitar entre diferentes áreas do Direito, aliada à vontade de aprender, me transformou em um profissional generalista, capaz de conectar diferentes pontos dentro das corporações”, diz.

A chegada ao Grupo Boticário

A longa jornada entre Guarulhos (onde Modé morava) e o centro de São Paulo (onde ele trabalhava) fez o então advogado pensar em um novo lugar para viver. “Estava cansado do trânsito de São Paulo. Queria ter uma experiência em um novo lugar”. Era 1999, quando Modé aos 31 anos trocou São Paulo por Curitiba e aceitou o desafio de estruturar do zero o departamento jurídico do Grupo Boticário. "Era a chance de construir um setor sem as amarras do passado e implementar processos mais eficientes", conta. “A empresa já existia, mas o departamento jurídico ainda não”.

Modé deixou o cargo de diretor jurídico para ser um advogado que tinha como desafio montar a área jurídica. Em pouco tempo, ele criou uma equipe, se tornou o gerente da área e passou a integrar projetos estratégicos dentro da companhia. "Nosso crescimento só acontece quando temos coragem de enfrentar desafios e abraçar mudanças," afirma.

Em 2004, deu um novo passo inesperado: assumiu a diretoria financeira do grupo. A transição, que poderia parecer improvável para um advogado, foi resultado de sua capacidade de gestão e conhecimento sobre questões tributárias e bancárias. "O que me alavancou para a área financeira foi minha experiência com tributos e contratos. Sempre tive uma visão generalista e fui aprendendo ao longo do caminho", afirma Modé.

Ao longo dos 26 anos no Grupo Boticário, Modé ocupou diferentes posições estratégicas, passando por áreas administrativas, operacionais e de gestão.

"A Boticário sempre me ofereceu espaço para crescer e testar diferentes funções. Essa cultura de aprendizado foi essencial para minha evolução".

O desafio de liderar uma gigante da beleza

Quando assumiu o cargo de CEO em 2021, Modé enfrentou três grandes desafios:

Consolidar a nova estratégia do Grupo Boticário,

Transformar a estrutura organizacional da empresa.

Superar os resquícios da pandemia.

Para isso, ele liderou uma reformulação estrutural, eliminando barreiras de unidades de negócio e adotando um modelo matricial, com "value streams" (fluxos de atividades necessárias para entregar um produto ou serviço ao cliente) e "chapters" (comunidades de especialistas dentro da empresa que compartilham melhores práticas em uma determinada área) – tudo isso para otimizar a colaboração interna. "A reorganização nos permitiu destravar processos e acelerar nossa performance", conta.

Os resultados vieram rápido: em três anos, o grupo dobrou de tamanho, tanto em faturamento quanto em lucratividade. As vendas totais (GMV) do Grupo Boticário ultrapassaram R$ 30,8 bilhões em 2023, crescimento de 30,5% em relação a 2022. O desempenho histórico é quase o dobro do GMV registrado em 2021, quando a empresa atingiu R$ 18 bilhões em vendas.

O resultado positivo foi marcado especialmente por avanços importantes na estratégia multicanal e multimarcas com entrada em novos canais. Parte desse crescimento também se deve à expansão internacional. Hoje a marca está presente em cerca de 40 países, com destaque para Colômbia, Portugal e Estados Unidos.

O futuro do Grupo Boticário

Com um modelo de negócio diversificado, que inclui franquias, e-commerce e parcerias com o varejo, o Grupo Boticário segue investindo fortemente em expansão. Um dos principais projetos é a construção de uma nova fábrica em Pouso Alegre (MG), que receberá um investimento de R$ 1,8 bilhão. A expectativa com a nova fábrica é de gerar 800 empregos diretos e aumentar em 50% a capacidade produtiva da companhia. A previsão é de que a fábrica esteja em operação até 2028.

Além do investimento na nova fábrica em Minas Gerais, a companhia irá investir neste ano na expansão da unidade fabril no Paraná (a fábrica de São José dos Pinhais terá sua capacidade ampliada em cerca de 40%), em melhorias na fábrica no estado da Bahia e na malha logística por todo o Brasil. Ao todo, a companhia investirá R$ 4,14 bilhões nos próximos anos em suas operações no Brasil. As apostas irão gerar cerca de 1,3 mil novos empregos diretos e indiretos.

O Grupo Boticário também vai catalisar inovações em novas empresas nacionais e internacionais com potencial para atuar em nosso ecossistema, afirma Modé. “Anunciamos um investimento de R$ 100 milhões em startups a partir do nosso fundo de Corporate Venture Capital (CVC)”, diz. “Estamos avançando no mercado internacional, mas ele representa apenas 2% dos negócios do Grupo. O Brasil segue como nossa prioridade, tanto em termos de investimentos quanto de inovação e desenvolvimento de produtos.”

O aprendizado que não pode parar

Para Modé, um bom líder é aquele que consegue guiar sua equipe para caminhos inexplorados, garantindo clareza estratégica, boa comunicação e capacidade de escuta. "Costumo dizer que liderança não é apenas sobre falar, mas principalmente sobre ouvir", afirma.

O aprendizado, segundo o CEO, precisa ser um processo constante. Como um leitor assíduo de história e biografias, Modé busca conexões inusitadas entre diferentes áreas do conhecimento para ampliar sua visão de mundo.

"Gosto de livros que unem gestão e história. Quando esses dois mundos se encontram, é melhor ainda", afirma. Ele cita obras como 1421: O Ano em Que a China Descobriu o Mundo, de Gavin Menzies, e Muito Além do Fim do Mundo, sobre a navegação de Fernão de Magalhães. "Esse livro me levou a questionar a narrativa tradicional das explorações", conta.

Outra coletânea que marcou sua leitura foi a série organizada por Gustavo Franco, que analisa a economia por meio de grandes pensadores. "O livro ‘Economia em Pessoa’, por exemplo, mostra um lado inusitado de Fernando Pessoa e sua relação com a economia", diz Modé.

Nos momentos de lazer, o presidente do Grupo Boticário divide seu tempo entre esportes, leitura e convivência com a família. "Gosto de nadar, jogar tênis e passar tempo com meus cachorros. Também tenho uma casa no interior, onde consigo relaxar e refletir", conta.

Com uma trajetória que o levou a cadeira de CEO, Fernando Modé segue liderando o Grupo Boticário com a mesma curiosidade e espírito inovador que o guiaram desde os tempos da farmácia de bairro em Guarulhos. "Nunca sabemos tudo, e o segredo é estar sempre disposto a aprender e desaprender para seguir evoluindo".

A história do Grupo Boticário

A história do Grupo Boticário começou em 1977 com Miguel Krigsner em uma pequena farmácia de manipulação no Paraná e hoje agrega laboratório, fábrica, inovação, tecnologia, logística, marketing e varejo, em um ecossistema de 110 mil pontos de venda no varejo, parceiros e fornecedores.

O Grupo Boticário está presente em mais de 40 países e engloba as marcas O Boticário, Eudora, Quem Disse, Berenice?, Vult, O.U.i, Dr. JONES, Tô.que.tô, TRUSS, e do marketplace Beleza na Web. São mais de 20 mil funcionários diretos, com mais de 4 mil lojas em mais de 1,7 mil cidades brasileiras.