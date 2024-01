ÚLTIMOS DIAS: gratuita e com certificado, esta série ensina IA para profissionais de todas as áreas 

A inteligência artificial foi o grande foco do último ano. Não à toa, o dicionário Collins conferiu ao termo o título de palavra do ano de 2023. Para os próximos anos, as previsões continuam otimistas, especialmente para quem busca uma vaga no setor.

Um relatório apresentado pelo Google for Startups mostra que, no Brasil, até 2025, pouco mais de 53 mil profissionais irão se formar anualmente, enquanto a demanda projetada é para 800 mil novos talentos. Em um cenário global, até 2030, 85 milhões de empregos no mundo não serão preenchidos no mundo por falta de mão de obra especializada.

O Fórum Econômico Mundial (FEM) também traz informações relevantes sobre o futuro das profissões: 65% das crianças que estão no colégio primário irão trabalhar em empregos que ainda não existem. Com isso, é possível notar que, para quem deseja trabalhar com inteligência artificial, não faltam e não vão faltar oportunidades.

Saiba como aplicar a inteligência artificial no seu dia a dia de trabalho em série gratuita e com certificado emitido pela EXAME. Clique aqui e descubra

Seu futuro profissional com IA começa hoje

Um documento da PwC revela que o mercado de inteligência artificial deve movimentar, globalmente, R$ 969 bilhões até 2025. Você já parou para se perguntar como essa tecnologia pode ser aplicada no seu trabalho e transformar sua carreira?

Pensando em responder a esta e outras questões, a EXAME desenvolveu a série e gratuita Inteligência Artificial: Carreira do Futuro. Em quatro encontros online, o treinamento pretende capacitar profissionais de todas as áreas para liderar projetos utilizando a inteligência artificial.

As primeiras aulas já estão disponíveis, mas você ainda pode aproveitar os últimos dias da série no ar para assistir a todas as aulas clicando aqui. Para acompanhar não é necessário ter conhecimento prévio em tecnologia ou programação, basta possuir graduação completa em qualquer área.

Ao final dos episódios,que ficarão disponíveis apenas até 23 de janeiro, todos os participantes receberão certificado de conclusão para incluir no currículo e compartilhar nas redes sociais.

POR TEMPO LIMITADO: GARANTA AINDA HOJE SUA VAGA NA SÉRIE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL:CARREIRA DO FUTURO. INSCREVA-SE AQUI PARA ACOMPANHAR AS AULAS GRATUITAMENTE

Conheça sua mentora

Atuando como CTO da EXAME desde o início de 2022 na liderança de projetos de inovação, modernização de processos e aplicação de IA nas rotinas da empresa, Izabela Anholett tem mais de 13 anos de atuação na área de tecnologia, passando por todas as verticais de T.I, como SAP, infraestrutura, governança, sistemas legados e operações e sua especialidade é integrar a área de tecnologia aos negócios. Clique aqui ou no botão abaixo e aprenda como ela como é possível usar a IA a seu favor e alavancar sua carreira.

Torne-se o profissional mais valorizado do mercado com este treinamento! Clique aqui e faça sua inscrição

*Conteúdo oferecido pela Faculdade EXAME