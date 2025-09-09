Últimas vagas para esta masterclass gratuita com executivo para potencializar sua liderança

Esses são os últimos dias para você garantir sua vaga na masterclass gratuita “Liderança com Jorge Paulo Lemann”. Uma oportunidade rara de aprender diretamente com um dos empresários mais influentes do Brasil.

Em apenas uma aula online, você vai descobrir como desenvolver uma rede de alta performance, pensar grande com clareza e transformar ideias em resultados concretos.

O que você vai aprender?

A masterclass é dividida em módulos estratégicos e diretamente aplicáveis:

Módulo 1 – A Importância de uma Rede de Gente Boa

Descubra como identificar e se conectar com pessoas diversas e talentosas que impulsionam seu crescimento e abrem novas oportunidades.

Módulo 2 – Como Pensar Grande

Aprenda a estabelecer metas ambiciosas de curto, médio e longo prazo com clareza e estratégia.

Módulo 3 – Execução, Solução e Pragmatismo

Saiba transformar ideias em resultados concretos: simplificando problemas, evitando erros e equilibrando inovação com pragmatismo.

Além disso, os participantes ganham acesso ao bônus “5 técnicas indispensáveis para um líder”, um material prático extra que complementa o aprendizado, em que você poderá descobrir novas ferramentas que vão te ajudar a pensar como um líder.

Quem deve participar e por que agora?

Esta masterclass é ideal para:

Profissionais que querem escalar sua carreira com método, foco e mentalidade ambiciosa;

Novos gestores em busca de confiança para liderar com propósito e eficiência;

Jovens empreendedores que desejam construir uma rede de aliados qualificados;

Aprenda sobre liderança com um especialista

A masterclass “Liderança com Jorge Paulo Lemann” é gratuita, online e acontece no dia 04/09. Você terá acesso a três módulos exclusivos que ensinam a pensar grande com clareza, executar com simplicidade e eficácia e construir uma rede de pessoas talentosas para impulsionar sua carreira.

Com essa masterclass você pode:

Desenvolver uma mentalidade de Sonho Grande para alcançar objetivos ambiciosos

Aprender a executar com foco, simplicidade e eficácia, evitando erros comuns

Saber como se conectar com pessoas talentosas e diversas para acelerar o crescimento profissional

Equilibrar criatividade, inovação e pragmatismo para gerar resultados consistentes

