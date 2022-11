Últimas horas para se inscrever em aula gratuita de MBA em ESG do Ibmec; aula ocorre amanhã, dia 8

O Ibmec é uma das escolas de negócios mais renomadas do país e, há mais de 50 anos, disponibiliza cursos em nível de graduação e pós-graduação com foco em inovação, excelência e ascensão profissional.

Para que as milhões de pessoas que acessam a EXAME todos os meses pudessem ter acesso gratuito a esse conhecimento de qualidade promovido pelo Ibmec, as duas empresas se uniram e criaram a melhor oportunidade dos últimos tempos para profissionais que desejam ascender profissionalmente.

Amanhã, dia 8 de novembro, às 19h30, irá ao ar a Masterclass MBA em ESG. Ela faz parte do conteúdo introdutório do MBA em ESG, oferecido pelo Ibmec em parceria com a EXAME, e tem como tema central o ESG — sigla em inglês para as boas práticas ambientais, sociais e de governança, que têm ajudado as empresas a crescerem e lucrarem de forma sustentável ambiental e socialmente.

O que é ESG e por que a carreira destes profissionais está decolando?

Movimentando um mercado de US$ 35 trilhões no mundo, o ESG (sigla para Environmental, Social and Governance) corresponde às práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização. O que antes fazia parte apenas da pauta de ativistas e engajados em sustentabilidade, agora se tornou prioridade para as empresas.

Aderir aos padrões ESG garante que uma companhia tenha maior responsabilidade social, diminua seus custos, seja vista com bons olhos pelos stakeholders (clientes, fornecedores, funcionários) e se torne mais resiliente frente a incertezas.

Natura, Ambev, Totvs e Nubank são apenas algumas das instituições que estão de olho nas práticas ESG. O motivo? Elas não têm mais outra opção. Hoje, para se tornar competitiva, uma empresa deve, obrigatoriamente, se tornar ESG.

É por isso que, nos últimos anos, a demanda por profissionais especializados em ESG deu um salto exponencial. Para fugir do “fala, mas não faz”, grandes empresas têm apostado no especialista ESG para colocar em prática as diretrizes da sigla.

No entanto, ainda existem poucos profissionais qualificados no mercado - e os que existem já estão muito bem posicionados em grandes empresas. Nesse contexto, não é raro ver vagas em sites de recrutamento com salários na casa dos R$15 a R$30 mil reais.

Ou seja, a masterclass promovida pela EXAME e pelo Ibmec é uma boa oportunidade para começar a se especializar em um setor em expansão, que paga salários acima da média, mas ainda sofre com a falta de profissionais capacitados.

Condição especial para continuar se especializando

Para aqueles que quiserem continuar se especializando em ESG após o encontro, o Ibmec oferecerá um desconto exclusivo de Black Friday.

Para ter acesso ao conteúdo gratuitamente, basta realizar a sua inscrição na página oficial do evento clicando aqui. Vale lembrar que pessoas de qualquer área de formação podem participar do treinamento — independentemente de terem ou não conhecimento prévio sobre ESG.

