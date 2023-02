Últimas horas: aulas gratuitas de MBA em ESG do Ibmec sairão do ar ainda hoje; veja como assistir

Environment, Social e Governance. Estas três expressões em inglês, diferente de tantas outras que o mundo corporativo anexou ao seu vocabulário ao longo dos anos, não são um mero capricho. Juntas, elas formam uma sigla que tem mudado completamente a forma como as empresas estruturam seus negócios, lidam com seus clientes e vendem seus produtos: o E-S-G.

Impulsionada também pelo ‘boom’ desta nova economia verde, que levou a todos os setores da economia a urgência da preservação ambiental, a área de sustentabilidade vem abrindo portas para profissionais de todas as áreas de atuação que buscam mais propósito e valorização profissional em uma nova carreira.

Buscando preparar novos e antigos empreendedores, líderes, CEOs e profissionais de todas as áreas para se qualificarem nos critérios ESG e se adaptarem à nova economia, a EXAME preparou a série gratuita, com direito a certificado, “Carreira na Economia Verde” sobre o tema. Os episódios fazem parte do MBA em ESG do Ibmec e ficarão disponíveis apenas até hoje, 13 de janeiro, às 23:59.

Carreira na Economia Verde

O conteúdo das aulas aborda desde a definição da economia verde, até reflexões aprofundadas sobre como o tema impacta a economia global e, principalmente, o que fazer para aplicá-lo em sua carreira ou na instituição em que atua. O foco da série é mostrar o caminho para que os alunos construam uma carreira em ESG, e se transformem no profissional cada vez mais buscado pelas empresas.

Todo o conteúdo é apresentado e explicado pela diretora de ESG da EXAME, Renata Faber. Com vasta experiência na área, a especialista explica que o setor é uma possibilidade para quem quer aliar um trabalho com propósito e boas remunerações. “Vou mostrar como é possível conquistar um trabalho com propósito real aliado a salários mais altos e mostrar o mapa para construir uma carreira em ESG”, garante Faber.

Ao final das 4 aulas gratuitas, todos os participantes recebem um certificado de participação, que já pode ser incluído no currículo.

As oportunidades de carreira no mercado da sustentabilidade

Para a América Latina, a expectativa é de que sejam criadas 15 milhões de novas vagas na Economia Verde até 2030, e o Brasil será responsável por mais da metade delas. Estamos falando de 7,1 mi de novos empregos.

E entre as peças mais buscadas para compor os times de sustentabilidade, uma se destaca por fazer toda essa engrenagem girar: o Gestor de Sustentabilidade e ESG.

Seguindo a lei da oferta e da procura, a grande busca das empresas por esse profissional combinada com a escassez dele no mercado faz com que os salários oferecidos cheguem aos 5 dígitos.

De acordo com o Glassdoor, plataforma que reúne vagas de emprego e permite que funcionários informem seus salários e benefícios de forma anônima, o salário médio nacional de um gerente em sustentabilidade varia entre R$6 mil (para cargos de entrada) e R$35 mil (para cargos mais estratégicos).

“É um bom momento para ser um profissional ESG. Um tempo muito, muito bom.” comenta Joel Makower, empresário, escritor e estrategista americano com mais de 30 anos de experiência em negócios sustentáveis, tecnologia limpa e marketing verde.

